Компания Google предложила пользователям отказаться от паролей и двухфакторной аутентификации в пользу новой технологии passkeys. Это касается всех аккаунтов на основных платформах корпорации.

Passkeys — это технология для работы криптографических ключей. С ее помощью можно входить в учетную запись с помощью только одного устройства.

Система способна заменить СМС-верификацию и PIN-код с помощью биометрической аутентификации — к примеру, Face ID на iPhone. Данные хранятся только на устройстве и не передаются. Одно из преимуществ — не будет существовать пароля, который можно украсть.

Технология уже доступна на современных устройствах с Android 9 и iOS 16. Если владелец аккаунта Google захочет войти в учетную запись с компьютера, то запрос на проверку будет отправлен на любой девайс, в котором уже произошла авторизации.

Чтобы оценить работу passkeys, нужно добавить этот пароль, и он будет запрашиваться системой при любых подозрительных действиях с другого гаджета.

Ранее в компании уже раскрыли дальнейшие разработки. К примеру, компания Google планирует внедрить ИИ в свой рекламный бизнес для создания сложных рекламных кампаний. В теории, сервис сможет создавать контент для рекламодателей на основе пожеланий.