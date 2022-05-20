Компания Apple представит долгожданные iPhone 14 уже в сентябре. Инсайдеры утверждают, что это случится 13 числа во вторник.

Apple пока не спешит раскрывать всех козырей касательно сентябрьской презентации — сначала компания проведет мероприятие WWDC, которое запланировано на 6-10 июня. Компания представит iOS 16 и другие системы для устройств. Традиционно, новая ОС для iPhone станет доступной для пользователей в день релиза флагманской линейки телефонов.

13 сентября отлично подходит для проведения презентации Apple — компания традиционно делает это в средине месяца, и предпочитает для этого вторники.

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И хотя раньше компания проводила мероприятия в штаб-квартире Apple Park в Купертино, Covid-19 в последние годы заставил Apple перейти на платформу онлайн-трансляции. Пока неясно, как именно будет происходить это событие.

Слухи о новых смартфонах Apple распространяются в сети еще с начала зимы — в 2022 году миру покажут базовый iPhone 14, версию Max, Pro и Pro Max.

Компания попытается увеличить пропасть в технологическом плане между базовыми версиями и моделями Pro. Топовые модели получат 48-мегапиксельную камеру и новый чипсет A16, в то время как обычные модификации получат камеру и процессор от прошлогодних iPhone 13.