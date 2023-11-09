Сегодня, 9 ноября, отмечают Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. Верующие чтят память преподобной Матроны Царьградской.
Какие праздники отмечают 9 ноября 2023 года в Украине, кто празднует именины, а также приметы и запреты дня — в материале.
- Какой церковный праздник 9 ноября 2023 года
- Какой сегодня, 9 ноября 2023 года, день в Украине
- Кто празднует День ангела 9 ноября 2023 года
- Что нельзя делать 9 ноября 2023 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 9 ноября 2023 года
Какой церковный праздник 9 ноября 2023 года
Согласно новоюлианскому календарю, верующие отмечают День преподобной Матроны Царьградской. После рождения дочери она оставила мирную жизнь и посвятила ее Богу, отправившись в мужской монастырь. Там она представилась евнухом.
Через некоторое время Матрону разоблачили, однако простили, поскольку видели, что ее вера сильная и светлая, но отправили в женский монастырь.
Матрона стала настоятельницей монастыря, в котором исцеляла многих нуждающихся своими молитвами. Слухи об этом дошли до ее мужа, а потому он сразу же отправился за женой. Тогда Матрона решила уйти в затворничество и поселилась в заброшенном языческом храме. Многих она обратила в христианскую веру, возвела монастырь и прожила 100 лет.
Какой сегодня, 9 ноября 2023 года, день в Украине
Сегодня в Украине отмечают Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. Этот день был установлен указом президента Леонида Кучмы в 2000 году.
Его цель — принимать во внимание вклад всех в возрождение национальной культуры, развитие народного творчества и активную культурно просветительскую деятельность в Украине.
Стоит отметить, что культура — это народ, а потому это очень важно.
Кто празднует День ангела 9 ноября 2023 года
9 ноября именины отмечают — Андрей, Афанасий, Иван, Максим, Марк, Николай, Сергей, Степан, Капитолина, Елизавета.
Что нельзя делать 9 ноября 2023 года
- Нельзя ссориться, конфликтовать, злиться на кого-либо.
- Не стоит много работать.
- Нельзя сквернословить, обсуждать и осуждать.
- Не стоит отказывать нуждающимся.
- Не нужно давать пустые обещания, зная, что не выполнишь их.
Что можно делать сегодня
Сегодня стоит обратиться в молитве к Матроне, попросить у нее об исцелении и о заступничестве перед Господом.
Наши предки в этот день проводили ритуал, если в доме был кто-то болен. Они давали себе обещание и старались выполнить его до конца дня, таким образом верили, что призовут удачу. Также они верили, что в день Матроны зима встает на ноги и прогоняет осень.
На Матрону было принято заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся. Хозяйки относили в церковь ненужную постиранную одежду или просто раздавали ее.
Народные приметы на 9 ноября 2023 года
- Идет снег — май будет дождливый.
- Туман утром — к потеплению.
- На дороге гололед — зима будет ранней.
- Иней на деревьях — ждите сильных морозов.
- Гуси купаются — к потеплению.