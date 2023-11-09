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Зима встает на ноги. Какой праздник 9 ноября и приметы дня

9 ноября 2023, 05:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Яке сьогодні свято
Источник: Unsplash

Сегодня, 9 ноября, отмечают Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. Верующие чтят память преподобной Матроны Царьградской.

Какие праздники отмечают 9 ноября 2023 года в Украине, кто празднует именины, а также приметы и запреты дня — в материале.

Какой церковный праздник 9 ноября 2023 года

Согласно новоюлианскому календарю, верующие отмечают День преподобной Матроны Царьградской. После рождения дочери она оставила мирную жизнь и посвятила ее Богу, отправившись в мужской монастырь. Там она представилась евнухом.

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Через некоторое время Матрону разоблачили, однако простили, поскольку видели, что ее вера сильная и светлая, но отправили в женский монастырь.

Матрона стала настоятельницей монастыря, в котором исцеляла многих нуждающихся своими молитвами. Слухи об этом дошли до ее мужа, а потому он сразу же отправился за женой. Тогда Матрона решила уйти в затворничество и поселилась в заброшенном языческом храме. Многих она обратила в христианскую веру, возвела монастырь и прожила 100 лет.

Какой сегодня, 9 ноября 2023 года, день в Украине

Сегодня в Украине отмечают Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. Этот день был установлен указом президента Леонида Кучмы в 2000 году.

Его цель — принимать во внимание вклад всех в возрождение национальной культуры, развитие народного творчества и активную культурно просветительскую деятельность в Украине.

Стоит отметить, что культура — это народ, а потому это очень важно.

Кто празднует День ангела 9 ноября 2023 года

9 ноября именины отмечают — Андрей, Афанасий, Иван, Максим, Марк, Николай, Сергей, Степан, Капитолина, Елизавета.

Что нельзя делать 9 ноября 2023 года

  • Нельзя ссориться, конфликтовать, злиться на кого-либо.
  • Не стоит много работать.
  • Нельзя сквернословить, обсуждать и осуждать.
  • Не стоит отказывать нуждающимся.
  • Не нужно давать пустые обещания, зная, что не выполнишь их.

Что можно делать сегодня

Сегодня стоит обратиться в молитве к Матроне, попросить у нее об исцелении и о заступничестве перед Господом.

Наши предки в этот день проводили ритуал, если в доме был кто-то болен. Они давали себе обещание и старались выполнить его до конца дня, таким образом верили, что призовут удачу. Также они верили, что в день Матроны зима встает на ноги и прогоняет осень.

На Матрону было принято заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся. Хозяйки относили в церковь ненужную постиранную одежду или просто раздавали ее.

Народные приметы на 9 ноября 2023 года

  • Идет снег — май будет дождливый.
  • Туман утром — к потеплению.
  • На дороге гололед — зима будет ранней.
  • Иней на деревьях — ждите сильных морозов.
  • Гуси купаются — к потеплению.
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