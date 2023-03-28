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Народные приметы на Теплого Алексея и их значение

28 марта 2023, 15:49
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Прикмети на Теплого Олекси
Источник: Unsplash

30 марта украинцы чтят память преподобного Алексея. Этот праздник принято называть Днем святого Алексея или же, как говорят в народе, Днем Теплого Алексея.

История праздника берет свое начало еще в IV веке в Риме. Люди верят, что в этот день окончательно наступает весна.

День святого Алексея закрепил за собой много традиций и народных примет, которых придерживаются и ныне.

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Приметы на Теплого Алексея

  • На орешнике появились сережки — окончательно наступила весна.
  • Теплая солнечная погода в этот день предвещает удачный урожай на следующий год.
  • Какая погода будет на Теплого Алексея — такая же на Пасху.
  • Если на Теплого Алексея пчелы сделают свой первый в году облет — будет удачный медосбор.
  • Если в этот день большие ручьи, то есть вероятность, что будет мокрое лето.
  • Если в этот день ясно — лето будет жарким.
  • Высоко летящие гуси — к снегопадам.
  • Если на Алексея плохая погода, то весна будет поздней и затяжной.
  • Если в этот день не видно скворцов, то в ближайшее время может быть непогода.
  • Если в этот день семья, которая имеет в доме младенца, даст в долг (даже хлеб или соль), то вместе с этим отдаст счастливую судьбу ребенка.
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