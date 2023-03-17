17 марта ежегодно отмечают День святого Патрика. Праздник назван в честь ирландского покровителя — святого Патрика — и считается днем принятия христианства в Ирландии.
Несмотря на ирландские корни, празднование стало популярным во многих странах мира. Обычно в этот день устраивают всяческие парады и фестивали с едой и алкоголем, в частности — пивом и виски. Принято носить одежду зеленого цвета, а также использовать символику клевера — одного из символов Дня святого Патрика, который также называет трилистником.
Интересные факты о Дне святого Патрика, собрали для вас Факты ICTV.
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День святого Патрика — топ-7 интересных фактов
- На самом деле традиционный цвет Дня святого Патрика — синий. Его заменили на зеленый в конце ХVIII века, когда ирландские солдаты во время восстания одели форму зеленого цвета.
- До XVIII века использование символики клевера считалось вульгарным.
- Патрик на самом деле не является ирландцем. По преданию, он жил в Римской Британии, а ирландские разбойники его похитили. После этого он стал рабом.
- Сначала алкогольным символом праздника было виски, а затем возникла традиция пить пиво.
- Ирландцы на День святого Патрика исполняют специальный танец — кейли.
- День святого Патрика отмечают именно 17 марта, поскольку считается, что в этот день он умер.
- Впервые День святого Патрика начали праздновать не в Ирландии, а в США. Ирландцы, которые мигрировали в Штаты, отмечали этот день в знак памяти к родине. Именно в США прошел первый парад.