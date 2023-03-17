17 марта ежегодно отмечают День святого Патрика. Праздник назван в честь ирландского покровителя — святого Патрика — и считается днем ​​принятия христианства в Ирландии.

Несмотря на ирландские корни, празднование стало популярным во многих странах мира. Обычно в этот день устраивают всяческие парады и фестивали с едой и алкоголем, в частности — пивом и виски. Принято носить одежду зеленого цвета, а также использовать символику клевера — одного из символов Дня святого Патрика, который также называет трилистником.

Интересные факты о Дне святого Патрика, собрали для вас Факты ICTV.

Сейчас смотрят

День святого Патрика — топ-7 интересных фактов