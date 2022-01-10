Старый Новый год многие украинцы отмечают и по сей день. Традиционно, он приходится на ночь с 13 на 14 января, но многие и не догадываются, откуда взялся праздник, и где его отмечают.

Старый Новый год появился после того, как в 1918 году в России Совет народных комиссаров решил догнать прогрессивный мир и перейти с архаического юлианского календаря на григорианский. Еще тогда 24 января был сформулирован и принят соответствующий декрет, а через два дня его подписал Ленин.

— В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет народных комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь. В силу этого первый день после 31 января сего года считать не 1-м февраля, а 14-м февраля, второй день считать 15-м и так далее, — говорилось в тексте декрета.

Известно, что первый Старый Новый год отметили в 1919 году — в то время старый стиль еще использовали в церкви и не до конца забыли.

Таким образом, традиции праздновать Старый Новый год больше 100 лет.

В Украине и Беларуси в этот день отмечают Щедрый вечер, который включает в себя празднования, гуляния и гадания.

Старый новый год также чтут в Сербии, Македонии, Косово, Боснии и Герцеговине, а также в Черногории, где церковь использует юлианский календарь.

В Уэльсе есть свой аналог Старого Нового года — фестиваль Хен Галан. Традиционно, праздник символизирует начало Нового года по юлианскому календарю. В этот день дети ходят по домам и получают подарки.

В Швейцарии Старый Новый год носит название день Святого Сильвестра. Согласно легенде, Папа римский Сильвестр I спас мир от библейской катастрофы. С наступлением 1000 года, из заточения должен был вырваться морской змей Левиафан, но святой смог это предотвратить. В этот день католики воздают ему молитвы, а также наряжаются в праздничные маскарадные костюмы.

Наконец, отмечают Старый Новый год и в Северной Африке. Делают это берберы. Но для них это настоящий Новый год по берберскому календарю — аналог юлианского. Праздник они отмечают 12 января.