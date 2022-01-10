Старий Новий рік багато українців відзначають і досі. Традиційно, він припадає на ніч з 13 на 14 січня, але багато хто і не здогадується, звідки взялося свято, і де його відзначають.

Старий Новий рік з’явився після того, як у 1918 році в Росії Рада народних комісарів вирішила наздогнати прогресивний світ і перейти з архаїчного юліанського календаря на григоріанський. Ще тоді 24 січня було сформульовано та прийнято відповідний декрет, а через два дні його підписав Ленін.

– З метою встановлення в Росії однакового майже з усіма культурними народами обчислення часу Рада народних комісарів ухвалює введення після закінчення січня місяця цього року в цивільний побут новий календар. В силу цього перший день після 31 січня цього року рахувати не 1 лютого, а 14 лютого, другий день рахувати 15 і так далі, — йшлося в тексті декрету.

Відомо, що перший Старий Новий рік відзначили у 1919 році – на той час старий стиль ще використовували у церкві та не до кінця забули.

Таким чином, традиції святкувати старий Новий рік понад 100 років.

В Україні та Білорусі в цей день відзначають Щедрий вечір, який включає святкування, гуляння та ворожіння.

Старий новий рік також вшановують у Сербії, Македонії, Косово, Боснії та Герцеговині, а також у Чорногорії, де церква використовує юліанський календар.

В Уельсі є свій аналог Старого Нового року – фестиваль Хен Галан. Традиційно свято символізує початок Нового року за юліанським календарем. Цього дня діти ходять по хатах та отримують подарунки.

У Швейцарії Старий Новий рік зветься день Святого Сильвестра. Згідно з легендою, Папа римський Сильвестр I урятував світ від біблійної катастрофи. З настанням 1000 року з ув’язнення повинен був вирватися морський змій Левіафан, але святий зміг цьому запобігти. Цього дня католики віддають йому молитви, а також вбираються у святкові маскарадні костюми.

Зрештою, відзначають Старий Новий рік і у Північній Африці. Роблять це бербери. Але для них це справжній Новий рік за берберським календарем – аналог юліанського. Свято вони відзначають 12 січня.