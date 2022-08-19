19 августа православные христиане встретят Яблочный Спас — второй в череде августовских Спасов, первый был Медовый.

Вместе с Яблочным Спасом верующие отмечают большой религиозный праздник — Преображение Господне. В этот день существует множество традиций и запретов. Например, стоит пойти в церковь, посвятить яблоки и угостить ими близких, однако нужно знать и то, чего делать нельзя.

Что нельзя делать на Яблочный Спас 2022

Следует отказаться от физического труда.

Не стоит сплетничать, обсуждать и осуждать кого-либо.

Запрещается убирать, мыть или окрашивать волосы.

Нельзя обижать людей и животных, а также отказывать в помощи.

Запрещается проводить магические и любые другие ритуалы.

Стоит отметить, что на Яблочный Спас хозяйки обычно варят компот из яблок или делают варенье, пекут пироги и другую выпечку.

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