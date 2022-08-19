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Никаких уборок и магии: что нельзя делать на Яблочный Спас 2022

19 августа 2022, 07:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Никаких уборок и магии: что нельзя делать на Яблочный Спас 2022

19 августа православные христиане встретят Яблочный Спас — второй в череде августовских Спасов, первый был Медовый.

Вместе с Яблочным Спасом верующие отмечают большой религиозный праздник — Преображение Господне. В этот день существует множество традиций и запретов. Например, стоит пойти в церковь, посвятить яблоки и угостить ими близких, однако нужно знать и то, чего делать нельзя.

Что нельзя делать на Яблочный Спас 2022

  • Следует отказаться от физического труда.
  • Не стоит сплетничать, обсуждать и осуждать кого-либо.
  • Запрещается убирать, мыть или окрашивать волосы.
  • Нельзя обижать людей и животных, а также отказывать в помощи.
  • Запрещается проводить магические и любые другие ритуалы.

Стоит отметить, что на Яблочный Спас хозяйки обычно варят компот из яблок или делают варенье, пекут пироги и другую выпечку.

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Лишь вечером можно сесть за стол и употребить пищу.

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