В начале ноября католики вспоминают умерших родственников, молятся за них и посещают кладбища. Первые дни этого месяца называют задушными.

Это связано с празднованием Дня всех умерших, который римо-католическая церковь совершает 2 ноября, на следующий день после Дня всех святых.

1 и 2 ноября не только римо-католики, но и представители других конфессий по традиции посещают могилы родственников, священники отправляют панихиды, а люди зажигают свечи и ставят цветы.

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Что нельзя делать в задушные дни и какие традиции существуют — читайте далее в материале.

Задушные дни — запреты и традиции

Многие традиции, связанные с задушными днями, имеют давние языческие корни. Согласно народным верованиям, в эти дни духи предков возвращаются в мир живых, и крайне важно не потревожить и не обидеть их.

Именно поэтому на порогах домов и на кладбищах оставляли еду и напитки, чтобы покойные родственники или заблудившиеся души могли поесть.

В задушные дни нельзя физически работать и нужно раньше ложиться спать, чтобы не мешать духам умерших. Поговаривали, что ночью мертвые посещают службу в костеле, на которой ни в коем случае не должны присутствовать люди.

В дни почитания душ умерших запрещалось совершать некоторые действия. Например, запрещено было выливать воду после мытья посуды в окно, а также топить в печи, потому что так иногда души попадали домой.

На задушные дни хозяйки пекли обрядовый хлеб, который несли на кладбище, раздавали бедным или священникам или оставляли на могилах.

Это делалось для того, чтобы задобрить духов и привлечь в дом удачу. Также считалось, что это помогает искупить грехи предков и облегчить их страдания в чистилище.