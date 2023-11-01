Традиционно 1 ноября отмечается День всех святых. В католическом календаре этот праздник имеет наивысший ранг, поэтому сегодня все верующие должны непременно посетить мессу.

Также на День всех святых принято чтить память умерших родственников.

День всех святых — история праздника

История возникновения праздника имеет языческие корни. Сначала День всех святых отмечался 13 мая — в память об освящении папой Бонифацием IV языческого храма Пантеона в 609 или 610 году.

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Однако в VIII веке 1 ноября папа Григорий III освятил одну из капелл собора святого Петра в честь всех святых и изменил дату праздника.

Сто лет спустя папа Григорий IV постановил, что католики должны праздновать День всех святых 1 ноября.

Считается, что эта дата была выбрана неслучайно, поскольку 1 ноября кельты отмечали праздник Самайн, который был связан с чествованием умерших.

В ряде стран мира католический День всех святых является официальным выходным днем на общегосударственном уровне.

Поздравления с Днем всех святых

Поздравляю с Днем всех святых и желаю, чтобы твой ангел тебя оберегал от всех невзгод. Чтобы святые лики и яркое пламя свечей озарили твою жизнь благодатью, чтобы твое счастье было не по зубам темным силам, чтобы твое сердце вспомнило самоотверженные поступки всех святых и направило тебя на путь благодеяний и добра.

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Поздравляю с Днем всех святых! Желаю, чтобы жизнь была светлой, благополучной, счастливой и успешной. Желаю утешения для души, чуткости сердца, доброты и мира, добра и ласки, крепкого здоровья и надежды на лучшее.

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С Днем всех святых вас поздравляем!

Любви и мира желаем.

Пусть в небо ангелы летят,

А все святые вас хранят.

Пусть радость этот день несет,

Пусть вам всегда во всем везет.

В душе покоя вам, тепла,

И в сердце пусть всегда будет доброта!

***

В День всех святых желаю тебе крепкой истинной веры, долгих лет жизни, благополучия, достатка и добрых людей рядом. Пусть берегут тебя ангелы от греха и соблазна. С праздником!

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Желаю в День всех святых мира и благополучия! Пусть ангелы оберегают ваш дом, а зло никогда не переступает порог. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни вам и вашим родным.