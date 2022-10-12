Как вырезать тыкву на Хэллоуин 2022 — детальная инструкция

В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире празднуют самый мистический праздник в году — Хэллоуин. Главный его атрибут — тыква, с которой вырезают вазы, подсвечники, светильники.

Символом празника является светильник Джек. Это вырезанная гримаса на тыкве, которую обычно делают за несколько дней до Хэллоуина, чтобы украсить помещение или двор.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин 2022 — читайте в нашей инструкции.

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Сперва необходимо определиться с рисунком и выбрать плод Все зависит от того, какой светильник вы хотите — маленький, большой, более круглый или продолговатый. Важно — чтобы дно плода было устойчивым.

Также лучше выбирать более насыщенного цвета тыкву, так она будет выглядеть ярче. Убедитесь, что на овоще нет трещин и других повреждений.

Далее необходимо опустошить тыкву. Для этого понадобятся острые ножи — маленький и большой, ложка. Также заранее подготовьте фломастеры или маркеры, трафареты, шаблоны, подсвечник, свеча или гирлянда.

Подготовьте удобное рабочее место, учитывайте то, что может быть грязно, поэтому лучше застелите его скатертью или газетой.

Положите плод и нарисуйте маркером сверху возле хвостика круг или другую фигуру, которая вам больше нравится.

Вырежьте по нарисованному контуру верх под углом 45 градусов и достаньте его. Лучше всего это делать большим ножом, важно, чтобы он был острым.

Очистите тыкву внутри от всего, что там есть — семена, мякоть. Почистите стенки, чтобы они были 2-3 сантиметра.

Протрите полость плода, чтобы она стала сухой.

Далее нарисуйте на овоще рожицу. Сделать это можно с помощью трафарета или заранее подготовленного шаблона.

Когда рисунок готов, возьмите небольшой нож — лучше канцелярский и вырежьте по линиям гримасу.

Протрите тыкву салфеткой, добавьте аксессуары, которые посчитаете нужными.

Последний шаг — свеча или гирлянда. Установите в плод то, что вам больше нравится.

Главный символ праздника готов!