На Чистый Четверг многие христиане будут не только печь пасхи и красить яйца, но и готовить оберег от всех бед — четверговую соль. Эта традиция передается из поколения поколение, хоть и не такая распространенная, как другие.

Что такое четверговая соль, как ее приготовить и использовать — далее в материале.

Что такое четверговая соль

По сути, это особый вид соли с характерным запахом серы. Также такой минерал может пахнуть копченым. Он очень нежный, поэтому рассыпается от малейшего касания языком.

О ней также есть и церковная история — ее осквернил Иуда во время Тайной Вечери. Через его руку к соли прикоснулся сам Дьявол. Из-за этого ее нужно очищать только в Чистый четверг.

Как приготовить четверговую соль дома

Делается это с помощью огня — на него ставят чугунную посуду с солью, а перемешивать можно только деревянной ложкой. Впрочем, в духовке четверговую соль можно сделать современным способом: 1 кг соли высыпать на противень, добавить ржаную муку, травы или капустные листья. Запекать нужно в при температуре 180°С 40-60 минут. Когда соль почернеет, ее стоит вынуть и остудить. Спустя время ее нужно перетереть и высыпать в стеклянную баночку.

Стоит помнить, что перед изготовлением четверговой соли нужно начисто убрать в доме и принять душ, чтобы максимально чистым браться за дело.

Как использовать четверговую соль

В первую очередь, ее подают на стол на Пасху — она должна быть в самом центре в солонке. Каждый член семьи должен посолить ею крашанку.

Чтобы избавиться от злых духов, соль можно добавить в ведро с водою и убрать в жилище.

Если кто-то болеет — стакан воды с этой четверговой солью должен помочь легко перенести болезнь, но не стоит отказываться от лекарств. Соль также использовали и в посеве, добавляя ее к зерну — наши предки верили, что урожай от этого будет намного лучше.

Расходовать соль нужно в течение года и использовать всю до следующей Пасхи.

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