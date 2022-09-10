День украинского кино отмечают в нашей стране во вторую субботу сентября. В 2022 году праздник приходится на 10 число.

Самое время поздравить тех, кто приложил руку к этой индустрии. Развитие украинской культуры помогает передавать из поколения в поколение нашу аутентичность, а также напоминать всему миру о существование украинцев, обычаев и традиций.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем украинского кино в открытках и СМС, которые порадуют всей причастных к этой индустрии теплым словом или красивой открыткой.

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В День украинского кино желаю,

Чтоб в Украине был свой Голливуд,

Всех, кто к кино причастен, поздравляю,

И верю, к вам признания придут!

Кино пусть будет добрым и глубоким,

О правде говорит и о нужде,

Она бывает страшной и жестокой,

Но часто помогает нам в беде.

Пускай растут, как на дрожжах, бюджеты,

Чтоб не пропал и маленький талант,

Мгновенно пусть расходятся билеты,

Чтоб обрамлен был каждый бриллиант!

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С Днем украинского кино. Желаю каждый раз погружаться в удивительный мир событий, чувств, эмоций, желаю ни одной минуты не скучать за кинокартиной, желаю в каждом просмотренном фильме украинского киноискусства находить свою надежду, свою мечту и вдохновение.

***

С Днем украинского кино!

Пусть развивается оно.

И будет каждый новый фильм

С сюжетом ярким, непростым!

Чтоб все сказали сразу вслух:

Ого, захватывает дух!,

Чтоб взял награды режиссер

И каждый грамотный актер!

***

Всех кинематографистов поздравляю,

С Днем украинского кино.

Успехов им больших желаю,

Чтобы здоровье вдруг не подвело.

Пускай труды ваши оценит зритель,

Аплодисментами заливши зал.

Пускай идеи чаще к вам приходят,

Чтоб Бог вам сил на все затеи дал.

***

Вы смотрели много фильмов,

Но поздравим все равно,

С этим днем необычайным

Украинского кино.

Пусть же будут лишь награды

Вам за творческий подход.

Будут фильмы Украины

Привлекать из года в год.

Пусть все яркие моменты

Зритель помнит сквозь года,

И дарить вам комплименты

Не устанет никогда.

***

Сентябрь уже наступил — самое время ознакомиться с праздниками, которые нам приготовил первый месяц осени. В списке — как государственные важные дни, так и церковные. Ознакомиться с полным календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.