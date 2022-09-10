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За Оскары и Эмми: поздравления с Днем украинского кино в открытках и СМС

10 сентября 2022, 07:37
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кино

День украинского кино отмечают в нашей стране во вторую субботу сентября. В 2022 году праздник приходится на 10 число.

Самое время поздравить тех, кто приложил руку к этой индустрии. Развитие украинской культуры помогает передавать из поколения в поколение нашу аутентичность, а также напоминать всему миру о существование украинцев, обычаев и традиций.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем украинского кино в открытках и СМС, которые порадуют всей причастных к этой индустрии теплым словом или красивой открыткой.

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***

В День украинского кино желаю,
Чтоб в Украине был свой Голливуд,
Всех, кто к кино причастен, поздравляю,
И верю, к вам признания придут!

Кино пусть будет добрым и глубоким,
О правде говорит и о нужде,
Она бывает страшной и жестокой,
Но часто помогает нам в беде.

Пускай растут, как на дрожжах, бюджеты,
Чтоб не пропал и маленький талант,
Мгновенно пусть расходятся билеты,
Чтоб обрамлен был каждый бриллиант!

День украинского кино

***

С Днем украинского кино. Желаю каждый раз погружаться в удивительный мир событий, чувств, эмоций, желаю ни одной минуты не скучать за кинокартиной, желаю в каждом просмотренном фильме украинского киноискусства находить свою надежду, свою мечту и вдохновение.

День украинского кино

***

С Днем украинского кино!
Пусть развивается оно.
И будет каждый новый фильм
С сюжетом ярким, непростым!

Чтоб все сказали сразу вслух:
Ого, захватывает дух!,
Чтоб взял награды режиссер
И каждый грамотный актер!

День украинского кино

***

Всех кинематографистов поздравляю,
С Днем украинского кино.
Успехов им больших желаю,
Чтобы здоровье вдруг не подвело.

Пускай труды ваши оценит зритель,
Аплодисментами заливши зал.
Пускай идеи чаще к вам приходят,
Чтоб Бог вам сил на все затеи дал.

День украинского кино

***

Вы смотрели много фильмов,
Но поздравим все равно,
С этим днем необычайным
Украинского кино.

Пусть же будут лишь награды
Вам за творческий подход.
Будут фильмы Украины
Привлекать из года в год.

Пусть все яркие моменты
Зритель помнит сквозь года,
И дарить вам комплименты
Не устанет никогда.

День украинского кино

***

Сентябрь уже наступил — самое время ознакомиться с праздниками, которые нам приготовил первый месяц осени. В списке — как государственные важные дни, так и церковные. Ознакомиться с полным календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.

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Теги
Кино Поздравления с праздниками Украинское кино
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