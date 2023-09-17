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С Днем спасателя 2023! Поздравления в открытках

17 сентября 2023, 07:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День рятівника 2023
Источник: Pexels

17 сентября в Украине отмечают День спасателя. Это профессиональный праздник сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

После начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, наши спасатели, рискуя своими жизнями, спасают тысячи других. Их работа очень важна, что знает и понимает каждый из нас. Именно спасатели проводят аварийно-спасательные операции, помогая жертвам обстрелов выбраться из завалов, разыскивают пропавших людей, ликвидируют пожары и не забывают о животных.

По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем спасателя 2023 в открытках, а потому если в вашем окружении есть человек, относящийся к этой профессии, обязательно поздравьте его.

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К слову, до 2008 года этот праздник в Украине был известен как День работников гражданской защиты и отмечался как таковой с 2004 года. Однако указом третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2008 году был установлен День спасателя.

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