День фармацевта в 2023 году украинцы празднуют 16 сентября. Этот день — прекрасная возможность поздравить провизоров, технологов и всех работников фармацевтических предприятий.

Факты ICTV подготовили эксклюзивные открытки с Днем фармацевта, чтобы вы смогли поздравить близких даже на расстоянии.

День фармацевта в Украине — праздничные открытки

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Что известно о Дне фармацевта в Украине

День фармацевтического работника в Украине не имеет четко определенной даты — его отмечают ежегодно в третью субботу сентября. Праздник появился еще в 1999 году указом второго президента Леонида Кучмы.

Интересно, что это не единственный профессиональный праздник работников отрасли. В день создания Международной Фармацевтической Федерации (25 сентября) празднуют также Всемирный День фармацевта.