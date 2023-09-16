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С Днем фармацевта! 5 открыток для праздничного настроения

16 сентября 2023, 07:13
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
День фармацевта в Україні 2023
Источник: Depositphotos

День фармацевта в 2023 году украинцы празднуют 16 сентября. Этот день — прекрасная возможность поздравить провизоров, технологов и всех работников фармацевтических предприятий.

Факты ICTV подготовили эксклюзивные открытки с Днем фармацевта, чтобы вы смогли поздравить близких даже на расстоянии.

День фармацевта в Украине — праздничные открытки

День фармацевта в Україні 2023 - листівки для привітання

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День фармацевта в Україні 2023 - листівки для привітання

День фармацевта в Україні 2023 - листівки для привітання

День фармацевта в Україні 2023 - листівки для привітання

День фармацевта в Україні 2023 - листівки для привітання

Что известно о Дне фармацевта в Украине

День фармацевтического работника в Украине не имеет четко определенной даты — его отмечают ежегодно в третью субботу сентября. Праздник появился еще в 1999 году указом второго президента Леонида Кучмы.

Интересно, что это не единственный профессиональный праздник работников отрасли. В день создания Международной Фармацевтической Федерации (25 сентября) празднуют также Всемирный День фармацевта.

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