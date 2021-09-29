29 сентября празднуют день ангела Людмилы. Именины отмечают в честь мученицы княгини Людмилы Чешской.
Факты ICTV подготовили красивые поздравления с днем ангела Людмилы в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить обладательницу этого имени.
Поздравления с днем ангела Людмилы в открытках
Поздравления с днем ангела Людмилы в СМС
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Люда, с именинами тебя,
Пусть мечта сбывается твоя,
Ты ей помоги осуществиться –
Нужно лишь для этого влюбиться!
Много счастья я тебе желаю,
Людочку люблю и уважаю.
Именины весело справляй,
И гостей достойных приглашай!
***
Я тебе желаю, Люда,
Преуспеть во всех делах,
В жизни радости и чуда,
Блеска пылкого в глазах.
Чтобы счастье в дверь стучалось
Каждый день без выходных,
И мечты всегда сбывались,
В планах повезло любых!
***
Сегодня праздник твой, Людмила,
И пожелаю я от сердца,
Чтобы судьба тебя любила
И приоткрыла к счастью дверцу!
Обворожительной улыбкой
Чтобы все годы ты сияла,
И золотая чудо-рыбка
Твои желанья исполняла!
***
Людям милая, Людмила,
Так звучит твое, Люд, имя.
Ты и вправду, Люд, мила,
Что ж, с Днем ангела тебя!
Сердцу мудрости желаю
Различать коварство в миг,
Дорогая, поздравляю,
В жизнь влюбляйся за двоих.
***
С именинами Людмила.
Что бы вас судьба хранила,
Чтоб почаще улыбались
Никогда не огорчались!
Значение имени Людмила
Имя Людмила славянского происхождения и переводится как милая людям. Пик этого имени пришелся на вторую половину XX века, однако и сейчас оно часто встречается.
Людмила темпераментная, практичная, коммуникабельная, легко располагает к себе людей, хоть зачастую выглядит скромно и сдержанно.
Обладательнице этого имени важно общественное признание, поэтому не редко за свои поступки она ждет похвалы. Часто всего она становится успешных предпринимателем или добивается успехов в карьерном росте. Дети меняют Людмилу, однако от своих привычных дел она отходит ненадолго.
По своей натуре девушка с таким именем лидер и это часто мешает ей в семейной жизни, которая может рухнуть как карточный домик. Чтобы брак был счастливым Людмила должна стать более женственной и полностью довериться партнеру.