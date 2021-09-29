29 сентября празднуют день ангела Людмилы. Именины отмечают в честь мученицы княгини Людмилы Чешской.

Факты ICTV подготовили красивые поздравления с днем ангела Людмилы в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить обладательницу этого имени.

Поздравления с днем ангела Людмилы в открытках

Поздравления с днем ангела Людмилы в СМС

***

Люда, с именинами тебя,

Пусть мечта сбывается твоя,

Ты ей помоги осуществиться –

Нужно лишь для этого влюбиться!

Много счастья я тебе желаю,

Людочку люблю и уважаю.

Именины весело справляй,

И гостей достойных приглашай!

***

Я тебе желаю, Люда,

Преуспеть во всех делах,

В жизни радости и чуда,

Блеска пылкого в глазах.

Чтобы счастье в дверь стучалось

Каждый день без выходных,

И мечты всегда сбывались,

В планах повезло любых!

***

Сегодня праздник твой, Людмила,

И пожелаю я от сердца,

Чтобы судьба тебя любила

И приоткрыла к счастью дверцу!

Обворожительной улыбкой

Чтобы все годы ты сияла,

И золотая чудо-рыбка

Твои желанья исполняла!

***

Людям милая, Людмила,

Так звучит твое, Люд, имя.

Ты и вправду, Люд, мила,

Что ж, с Днем ангела тебя!

Сердцу мудрости желаю

Различать коварство в миг,

Дорогая, поздравляю,

В жизнь влюбляйся за двоих.

***

С именинами Людмила.

Что бы вас судьба хранила,

Чтоб почаще улыбались

Никогда не огорчались!

Значение имени Людмила

Имя Людмила славянского происхождения и переводится как милая людям. Пик этого имени пришелся на вторую половину XX века, однако и сейчас оно часто встречается.

Людмила темпераментная, практичная, коммуникабельная, легко располагает к себе людей, хоть зачастую выглядит скромно и сдержанно.

Обладательнице этого имени важно общественное признание, поэтому не редко за свои поступки она ждет похвалы. Часто всего она становится успешных предпринимателем или добивается успехов в карьерном росте. Дети меняют Людмилу, однако от своих привычных дел она отходит ненадолго.

По своей натуре девушка с таким именем лидер и это часто мешает ей в семейной жизни, которая может рухнуть как карточный домик. Чтобы брак был счастливым Людмила должна стать более женственной и полностью довериться партнеру.