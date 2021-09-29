Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Праздники в Украине

С днем ангела Людмилы: яркие поздравления в открытках и СМС

29 сентября 2021, 08:52 Каріна Зуєва
З днем ангела
Источник: Pexels

29 сентября празднуют день ангела Людмилы. Именины отмечают в честь мученицы княгини Людмилы Чешской.

Факты ICTV подготовили красивые поздравления с днем ангела Людмилы в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить обладательницу этого имени.

Поздравления с днем ангела Людмилы в открытках

день ангела людмили

з днем ангела людмили

день ангела людмили картинки

день ангела людимили привітання в картинках

з днем ангела люмили картинки

Поздравления с днем ангела Людмилы в СМС

***

Люда, с именинами тебя,
Пусть мечта сбывается твоя,
Ты ей помоги осуществиться –
Нужно лишь для этого влюбиться!
Много счастья я тебе желаю,
Людочку люблю и уважаю.
Именины весело справляй,
И гостей достойных приглашай!

***

Я тебе желаю, Люда,
Преуспеть во всех делах,
В жизни радости и чуда,
Блеска пылкого в глазах.

Чтобы счастье в дверь стучалось
Каждый день без выходных,
И мечты всегда сбывались,
В планах повезло любых!

***

Сегодня праздник твой, Людмила,
И пожелаю я от сердца,
Чтобы судьба тебя любила
И приоткрыла к счастью дверцу!

Обворожительной улыбкой
Чтобы все годы ты сияла,
И золотая чудо-рыбка
Твои желанья исполняла!

***

Людям милая, Людмила,
Так звучит твое, Люд, имя.
Ты и вправду, Люд, мила,
Что ж, с Днем ангела тебя!

Сердцу мудрости желаю
Различать коварство в миг,
Дорогая, поздравляю,
В жизнь влюбляйся за двоих.

***

С именинами Людмила.
Что бы вас судьба хранила,
Чтоб почаще улыбались
Никогда не огорчались!

Значение имени Людмила

Имя Людмила славянского происхождения и переводится как милая людям. Пик этого имени пришелся на вторую половину XX века, однако и сейчас оно часто встречается.

Людмила темпераментная, практичная, коммуникабельная, легко располагает к себе людей, хоть зачастую выглядит скромно и сдержанно.

Обладательнице этого имени важно общественное признание, поэтому не редко за свои поступки она ждет похвалы. Часто всего она становится успешных предпринимателем или добивается успехов в карьерном росте. Дети меняют Людмилу, однако от своих привычных дел она отходит ненадолго.

По своей натуре девушка с таким именем лидер и это часто мешает ей в семейной жизни, которая может рухнуть как карточный домик. Чтобы брак был счастливым Людмила должна стать более женственной и полностью довериться партнеру.

Читайте также:
Рождество Пресвятой Богородицы и однодневные посты: церковный календарь на сентябрь 2021Рождество Пресвятой Богородицы и однодневные посты: церковный календарь на сентябрь 2021

Теги
іменини , Привітання , Привітання зі святами
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка