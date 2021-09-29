29 вересня святкують день ангела Людмили. Іменини відзначають на честь мучениці княгині Людмили Чеської.

Факти ICTV підготували гарні привітання з днем ангела Людмили в листівках і СМС, щоб ви змогли привітати власницю цього імені.

Привітання з днем ангела Людмили в листівках

Привітання з днем ангела Людмили в СМС

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З днем ангела, Людмило, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Тобі бажаю я, Людмило,

Щоб тебе доля любила,

Щоб життя твоє було, як літо

Промінням радості зігріто,

Щоб сонечко любові світило

І тобі щастя приносило!

***

Ти, Людмило, наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

З днем ангела Людмилу я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Люда, Людочка, Людмила,

Будь завжди ти ніжна й мила.

Пустотлива і весела,

Добра, щира і проста!

Ти не знай образ і смутку,

Веселись і процвітай,

Будь здорова і успішна,

І красою всіх вбивай!

Значення імені Людмила

Ім’я Людмила слов’янського походження і перекладається як мила людям. Пік цього імені припав на другу половину XX століття, однак і зараз воно часто зустрічається.

Людмила темпераментна, практична, комунікабельна, легко викликає прихильність людей, хоч часто виглядає скромно і стримано.

Власниці цього імені важливе суспільне визнання, тому не рідко за свої вчинки вона чекає похвали. Найчастіше вона стає успішним підприємцем чи домагається успіхів у кар’єрному зростанні. Діти змінюють Людмилу, однак від своїх звичних справ вона відходить ненадовго.

По своїй натурі дівчина з таким ім’ям лідер і це часто заважає їй в сімейному житті, яке може впасти як картковий будиночок. Щоб шлюб був щасливим Людмила повинна стати більш жіночною і повністю довіритися партнеру.