29 вересня святкують день ангела Людмили. Іменини відзначають на честь мучениці княгині Людмили Чеської.
Факти ICTV підготували гарні привітання з днем ангела Людмили в листівках і СМС, щоб ви змогли привітати власницю цього імені.
Привітання з днем ангела Людмили в листівках
Привітання з днем ангела Людмили в СМС
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Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З днем ангела, Людмило, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
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Тобі бажаю я, Людмило,
Щоб тебе доля любила,
Щоб життя твоє було, як літо
Промінням радості зігріто,
Щоб сонечко любові світило
І тобі щастя приносило!
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Ти, Людмило, наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
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З днем ангела Людмилу я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
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Люда, Людочка, Людмила,
Будь завжди ти ніжна й мила.
Пустотлива і весела,
Добра, щира і проста!
Ти не знай образ і смутку,
Веселись і процвітай,
Будь здорова і успішна,
І красою всіх вбивай!
Значення імені Людмила
Ім’я Людмила слов’янського походження і перекладається як мила людям. Пік цього імені припав на другу половину XX століття, однак і зараз воно часто зустрічається.
Людмила темпераментна, практична, комунікабельна, легко викликає прихильність людей, хоч часто виглядає скромно і стримано.
Власниці цього імені важливе суспільне визнання, тому не рідко за свої вчинки вона чекає похвали. Найчастіше вона стає успішним підприємцем чи домагається успіхів у кар’єрному зростанні. Діти змінюють Людмилу, однак від своїх звичних справ вона відходить ненадовго.
По своїй натурі дівчина з таким ім’ям лідер і це часто заважає їй в сімейному житті, яке може впасти як картковий будиночок. Щоб шлюб був щасливим Людмила повинна стати більш жіночною і повністю довіритися партнеру.