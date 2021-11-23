С началом первых холодов все начинают активно готовиться к Новому году и создавать праздничное настроение. Одним из важных элементов новогодней ночи является стильный образ.

В этот особый период все модницы хотят выглядеть эффектно, чтобы при этом подчеркнуть преимущества фигуры и привлечь удачу.

Что надеть на Новый 2022 год Фактам ICTV рассказала персональный стилист Анна Ткаченко.

В грядущем 2022 году главным будет черный (голубой) водяной Тигр. Астрологи советуют отказаться от искусственных оттенков, в частности неона. Также не рекомендуют надевать фиолетовый, потому что такие цвета могут разозлить дикое животное.