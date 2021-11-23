С началом первых холодов все начинают активно готовиться к Новому году и создавать праздничное настроение. Одним из важных элементов новогодней ночи является стильный образ.
В этот особый период все модницы хотят выглядеть эффектно, чтобы при этом подчеркнуть преимущества фигуры и привлечь удачу.
Что надеть на Новый 2022 год Фактам ICTV рассказала персональный стилист Анна Ткаченко.
В грядущем 2022 году главным будет черный (голубой) водяной Тигр. Астрологи советуют отказаться от искусственных оттенков, в частности неона. Также не рекомендуют надевать фиолетовый, потому что такие цвета могут разозлить дикое животное.
— Однако изделия с пайетками, бисером, блестками наоборот приманят тигренка, а вместе с ним – удачу на целый год. Ярким может быть все платье или аксессуар, например, сумочка. В сочетании с черным и белым выйдет классический вечерний образ, — добавила стилист.
И если уж задобрять талисман года, почему бы и самой не превратиться в обольстительную кошку?
Выбирайте одежду по фигуре, чтобы добиться женственного силуэта. И добавьте соблазнительности вырезами, обнаженными плечами, выкроенной зоной декольте.
Голубой цвет и морская тематика – еще один признак Тигра-2022.
И здесь можно выбирать, не унимая фантазию: от кокетливого платья в стиле 80-х до брючного костюма с пикантным декольте. Можно добавлять украшения из жемчуга и ракушек, которые напомнят о водной стихии, — советует Анна.
По словам астрологов, оттенки оранжевого, золотистого, желтого, песочного также понравятся хозяину года.
Это может быть платье, юбка и блуза или трикотажный комплект – по вашему усмотрению. Чтобы отойти от повседневности, выбирайте одежду из натуральных материалов и с трендовыми деталями: перьями, бахромой, сеткой, кружевом.
Белый – еще один фаворит будущего года. Он может стать символом начала и новых свершений.
— Обратите внимание на платье асимметричного кроя с вырезами и интересными вставками. Длина может быть как мини, так и миди, они обе актуальны, – говорит Анна.