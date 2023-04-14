С любым важным праздником связано множество традиций, примет и поверий. Пасха не исключение.

С великим праздником Воскресения Иисуса Христа связано немало народных примет, в которые наши предки искренне верили. Также особое внимание обращали на процесс выпекания пасок, поскольку праздничная выпечка тоже окутана большим количеством поверий.

Факты ICTV узнавали, какие приметы связаны с выпеканием пасок, а также их значение.

Народные приметы с пасками — значение

Паски являются важной составляющей традиций Пасхи, соответственно, существует множество примет, которые касаются праздничной выпечки.

Поэтому наши предки очень внимательно относились к выпеканию пасок. Например, готовить их стоит в хорошем настроении и с молитвой. Также на кухне должно быть тихо и спокойно, иначе выпечка получится невкусной. Еще не стоит пускать посторонних людей на кухню, а в идеале вообще готовить в одиночестве.

Также люди верили в то, что лопата, на которой подносят паску в печь, имеет священные свойства. И если все члены семьи не прикоснутся к ней, то кто-то обязательно заболеет.

Еще наши предки верили, если во время выпекания паска треснет, хозяйку будут преследовать неудачи круглый год. Если же паски поднялись и получились красивыми, у семьи будет успешный и счастливый год, стоит ждать пополнения или финансового роста.

Если тесто не поднялось, следующий год будет не очень удачным.

Кроме того, раньше на каждую паску, которую ставили в печь, загадывали кого-то из членов семьи. Соответственно, если паска треснула — к тяжелой болезни, а то и к смерти. А если паска получилась ровной и не подгорела — к здоровью.

Также существует поверье, по которому треснувшая паска означает ссоры в семье. Вероятно, семья распадется.

Если паска выпекалась с плохими, злыми мыслями, то в семье будут ссоры. А в случае, если паска не поднялась в печке, то следующий год будет неудачным.

Вот еще несколько интересных предзнаменований о пасхальном хлебе: