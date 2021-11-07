Рождественский многодневный пост — последний в этом году. Поскольку канун приходится на 27 ноября, его часто называют Филипповым — в этот день в православных церквях чтят память апостола Филиппа.

Когда начинается рождественский пост 2021

С 28 ноября по 6 января основу постного стола будут составлять различные каши — гречневая, пшенная, овсяная и другие.

Сам пост будет длиться 40 дней, хотя до 1166 года его продолжительность составляла всего 7 дней.

Суть рождественского поста заключается в покаянии — встречать Иисуса Христа нужно с чистой душой и телом. За этот период отказ от пищи животного происхождения поможет вывести из организма все вредные токсины. Но также нужно очиститься и духовно — стать на путь добра.

2-6 января — самая строгая часть поста. В последний день, по традиции, запрещено употреблять пищу до появления первой звезды на небе.

Вино можно употреблять во время рождественского поста, но только по субботам и воскресеньям.

Запреты на рождественский пост также очень строгие — в этот период нельзя проводить венчания, свадьбы, чрезмерно употреблять алкоголь и ссориться с близкими.

Напомним, что уже стало известно, как будет выглядеть елка на Софиевской площади в этом году. По словам организаторов, подготовка к праздникам уже началась, и главную елку страны украсят более 1 тыс. игрушек.

Гирлянды также добавят праздничной атмосферы — они будут в теплых тонах, а фотозоны и развлечения порадуют даже самых маленьких жителей столицы.