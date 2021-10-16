Традиционно 16 октября в Украине отмечают День анестезиолога. Сегодня стоит поздравить всех специалистов своего дела, которые ежедневно спасают людей от боли и страданий.
Анестезиологом и реабилитологам стоит пожелать успешной медицинской практики, отсутствия летальных случаев и дружного трудового коллектива.
По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем анестезиолога в открытках и СМС.
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Анестезия вам не шутки.
Ведь без нее и на минутку
Сегодня докторам нельзя.
Я поздравляю вас, друзья!
Желаю точности в работе,
Чтоб были вы всегда в почете,
Лишь позитивного вокруг
И выдающихся заслуг!
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Поздравляю с Днем анестезиолога! Желаю сил, удачи и крепкого здоровья. Знаю, что пациенты, доверяя тебе свои жизни, получают самого лучшего анестезиолога в мире. Пускай все идет наилучшим для тебя образом. Пускай рядом будет верная подруга и надежные друзья!
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Ты действительно крутой,
Лучший в своем деле,
Подберешь наркоз любой,
Чтобы все балдели.
Обезболишь ты на раз
Все, что заболело,
Пожелать хочу сейчас
Жить легко и смело!
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Поздравляю со Всемирным днем анестезиолога. Желаю быть самым лучшим из всех профи анестезиологии, желаю счастливой долгой, разнообразной, интересной, состоятельной жизни без какой-либо боли и неприятных ощущений. Здоровья Вам и твердой уверенности в себе, в своих силах, в своем деле и позициях.
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Поздравленья всем сегодня,
Кто несет свой долг большой,
Всем, кто даст анестезию,
Чтоб не мучился больной.
Вам хвала и уваженье,
Никий вам поклон земной,
Ведь без капельки сомненья
В схватке с болью — вы герой,
Легкой пусть работа будет,
Пациенты все добры,
Долгих лет вам и удачи,
Терпенья, здравия, любви!
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Стоит отметить, что дата праздника выбрана не случайно. Именно 16 октября 1846 года американский хирург и стоматолог Уильям Мортон впервые публично продемонстрировал успешное применение анестезии.
При удалении зуба он применил эфирный наркоз и лишил пациента адской боли. Вскоре изобретение запатентовали и благодаря ему были спасены миллионы человеческих жизней.
Профессия анестезиологов является чрезвычайно важной и сложной. Именно они во время операции отвечают за все процессы жизнеобеспечения организма.