Традиционно 16 октября в Украине отмечают День анестезиолога. Сегодня стоит поздравить всех специалистов своего дела, которые ежедневно спасают людей от боли и страданий.

Анестезиологом и реабилитологам стоит пожелать успешной медицинской практики, отсутствия летальных случаев и дружного трудового коллектива.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем анестезиолога в открытках и СМС.

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Анестезия вам не шутки.

Ведь без нее и на минутку

Сегодня докторам нельзя.

Я поздравляю вас, друзья!

Желаю точности в работе,

Чтоб были вы всегда в почете,

Лишь позитивного вокруг

И выдающихся заслуг!

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Поздравляю с Днем анестезиолога! Желаю сил, удачи и крепкого здоровья. Знаю, что пациенты, доверяя тебе свои жизни, получают самого лучшего анестезиолога в мире. Пускай все идет наилучшим для тебя образом. Пускай рядом будет верная подруга и надежные друзья!

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Ты действительно крутой,

Лучший в своем деле,

Подберешь наркоз любой,

Чтобы все балдели.

Обезболишь ты на раз

Все, что заболело,

Пожелать хочу сейчас

Жить легко и смело!

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Поздравляю со Всемирным днем анестезиолога. Желаю быть самым лучшим из всех профи анестезиологии, желаю счастливой долгой, разнообразной, интересной, состоятельной жизни без какой-либо боли и неприятных ощущений. Здоровья Вам и твердой уверенности в себе, в своих силах, в своем деле и позициях.

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Поздравленья всем сегодня,

Кто несет свой долг большой,

Всем, кто даст анестезию,

Чтоб не мучился больной.

Вам хвала и уваженье,

Никий вам поклон земной,

Ведь без капельки сомненья

В схватке с болью — вы герой,

Легкой пусть работа будет,

Пациенты все добры,

Долгих лет вам и удачи,

Терпенья, здравия, любви!

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Стоит отметить, что дата праздника выбрана не случайно. Именно 16 октября 1846 года американский хирург и стоматолог Уильям Мортон впервые публично продемонстрировал успешное применение анестезии.

При удалении зуба он применил эфирный наркоз и лишил пациента адской боли. Вскоре изобретение запатентовали и благодаря ему были спасены миллионы человеческих жизней.

Профессия анестезиологов является чрезвычайно важной и сложной. Именно они во время операции отвечают за все процессы жизнеобеспечения организма.