Вербное воскресенье празднуют на шестой неделе Великого поста, за семь дней до Пасхи.

В 2022 году Вербное воскресенье приходится на 17 апреля, когда христиане западного обряда будут праздновать Пасху.

Больше о традициях Вербного воскресенья 2022, запретах и ​​приметах 17 апреля читайте в материале.

Вербное воскресенье называют также Входом Господним в Иерусалим или Пальмовым воскресеньем. Говорят, в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим, где жители приветствовали его именно пальмовыми ветвями.

Оттуда и пошла традиция святить вербу. Правда, из-за того, что в Украине пальмы не растут, веточки заменили на вербовые. Это дерево символизирует пробуждение и новую жизнь.

Что делают в Вербное воскресенье – главные традиции

Традиции на Вербное воскресенье начинаются днем ​​ранее – с Лазаревой субботы (16 апреля). На рассвете люди срезают веточки вербы, которые на следующий день понесут в церковь.

Вечером стараются отказаться от тяжелой работы и готовят праздничный стол.

В Вербное воскресенье люди приходят в церковь с веточками вербы. Чаще всего это котики, украшенные праздничными лентами. После службы священник обрызгивает ветки священной водой.

Выходя из церкви, люди в шутку бьют друг друга вербовыми ветвями и приговаривают Не я бью – верба бьет, через неделю – Пасха, недалеко – красное яичко!

Если у вас нет возможности пойти в церковь, освятить вербу можно дома.

Достаточно купить веточки вербы, окропить их святой водой и прочитать молитву:

Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь!

Что делать с вербой после праздника

Освященные веточки вербы несут домой. Ее можно разложить под иконами или просто поставить в вазу.

Как правило, веточки вербы хранят круглый год – до следующего праздника. Чтобы дополнить интерьер вербой, можно сделать из нее венки или букеты.

Вербное воскресенье празднуют каждый год со свежими веточками. Если не знаете, куда девать прошлогоднюю вербу, есть несколько вариантов.

Засохшие букеты можно сложить в лесу у кустов вербы. Если веточки пустили молодые ростки, высадите их в землю, лучше на берегу реки или в лесу.

Многие верующие относят веточки в церковь, где сжигают с молитвами. Однако сжечь вербу можно и дома, высыпав пепел под дерево в саду.

Народные приметы на Вербное воскресенье

В народе к вербе относились с уважением, поэтому с растением связано немало примет.

Наши предки считали, что сажать комнатное растение в Вербное воскресенье – хороший знак, притягивающий достаток в дом.

Верба, растущая у колодца, якобы уберегает воду от злых сил.

А если проглотить несколько котиков по дороге из церкви, не будет лихорадки и не будет болеть горло.

Если Вербное воскресенье без заморозков, урожай фруктов будет щедрым.

Солнечная погода на Вербное воскресенье обещала теплое лето.

Сильный ветер в Вербное воскресенье – летом погода будет жаркой.

Дождь на Вербное воскресенье обещал хороший урожай.

Мороз на Вербное воскресенье – к хорошему урожаю яровых хлебов.

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Запреты в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье приходится на период Великого поста, поэтому существует немало ограничений в питании в этот период. С мясом и молочкой придется подождать, праздничный ужин должен быть постным (овощи и фрукты). Впрочем, по случаю праздника церковь разрешает в Вербное воскресенье съесть рыбу и выпить немного вина.

Кроме того, в Вербное воскресенье нельзя:

тяжело работать;

убирать, шить и вязать;

ссориться или держать на кого-то обиды;

жениться, венчаться или справлять крестины;

устраивать громкие вечеринки и застолья.

Если есть возможность, не оставайтесь в Вербное воскресенье наедине. Это семейный праздник, который лучше встречать в кругу родных.