1 сентября уже совсем скоро соберет юных школьников в одном месте, где учителя будут давать им важные для будущей жизни знания. Начало учебного года может быть праздником не только для учителей, но и для детей. А где праздник — там и подарки.

Идеи для подарков первокласснику на 1 сентября — далее в материале.

Набор карандашей

Учеба для первоклассника может стать настоящей забавой, если позволить дать волю фантазии. Набор разноцветных карандашей поможет не только разукрасить рисунки, но и показать учителю свои умения. Цены на большие наборы начинаются от 300 грн.

Ланчбокс

Обычные лоточки с едой лучше оставить для обедов в офисе — первоклассник точно захочет класть яблоко или любые другие фрукты в ланчбокс с рисунком супергероя или динозавра. К тому же они зачастую продаются в комплекте с термосами — отличная возможность приучить ребенка пить чай или прохладный сок. В любом случае носить с собой еду и воду для школьника — хорошая идея. Ведь кто знает, как будут учиться дети с 1 сентября 2023.

Смарт-часы

Дети часто любят быть похожими на своих родителей — это касается привычек и внешнего вида. Умные часы для самых маленьких учеников позволят знать местоположение юного школьника или же поддерживать с ним связь, когда ребенок в школе. Цены на такие устройства для детей начинаются от 500 грн.

Настольная лампа

И хотя первоклассников не заваливают домашними заданиями, иногда придется посидеть над тетрадкой. Здесь на помощь приходит лампа для стола — она позволит с комфортом решать простые математические задачи или разукрасить рисунок. Можно взять с сенсорным управлением, или лампу, которая меняет цвет подсветки. Цены на них начинаются от 400 грн.

Книга

Книги активно используются не только в школах — у каждого из нас есть любимая книжка из детства, которую мы с теплом вспоминаем. Она должна быть обязательно с рисунками и легко читаться — много текста не нужно. Это могут быть мифы о Древнем Египте или же подборка интересных фактов обо всем на свете. Хорошую детскую книгу можно купить от 300 грн.

Также стоит подумать, что подарить учителю на 1 сентября. Самое время порадовать преподавателей, которые будут давать знания нашему будущему поколению.