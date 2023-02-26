В Прощеное воскресенье, последний день Масленицы, который приходится на 26 февраля, принято искренне просить прощения и прощать обиды.

Это необходимо, чтобы с миром, не тая обиды на ближних, встретить Великий пост, который начнется уже 27 февраля.

Просить прощения нужно у всех, кого могли обидеть на протяжении года. Правда, не стоит надеяться на праздник — он не заставит людей изменить свое решение. Последнее слово всегда за тем, кто готов или не готов прощать.

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Человек, который просит прощения, должен сказать Прости меня, если сможешь! В ответ необходимо сказать Бог простит, и я прощаю!

Суть этих слов заключается в том, что Господь простил причиненную обиду, и человек зла не держит. К тому же, мы все грешны, и не способны сами понять, кого стоит прощать, а кого — нет.

После Масленицы наступает Великий пост — один из самых строгих в церковном календаре. За 48 дней верующие очистят не только тело, но и голову от негативных мыслей, чтобы встретить Пасху правильно. Когда православная и католическая Пасха 2023 — можно узнать на Фактах ICTV.