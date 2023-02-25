Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, и в этот день принято не только есть блины и морально готовиться к Великому посту, который продлится 48 дней. В 2023 году 26 февраля принято просить прощения и прощать тех, с кем вы конфликтовали раньше и так и не забыли это.

Как просить извинений на Прощеное воскресенье — далее в материале.

По традиции, в этот день нужно мириться с теми людьми, с которыми раньше были недоразумения.

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Можно говорить Прости меня, если сможешь!

Если человек готов отпустить все прошлые ссоры и взглянуть на вас под другим углом он говорит Бог простит, и я прощаю.

Суть этих слов состоит в важности прощения Иисусом, так как мы грешны, и не способны понимать до конца кого можно прощать.

Впрочем, не всегда нужно отвечать взаимностью — если не готовы отпустить прошлое, то можно дать отрицательный ответ. В конце концов, праздник никуда не денется, и каждый сам для себя решает, как реагировать на желание помириться.

Также есть и другие традиции Прощеного воскресенья. К примеру, верующие идут в церковь, чтобы присутствовать на литургии, а также идут на кладбище, чтобы проститься.