За неделю до Пасхи в Польше отмечают Пальмовое воскресенье. Это аналог Вербного воскресенья в Украине.

Факты ICTV узнавали, как празднуют Пальмовое воскресенье в Польше, а также о традициях и дате праздника 2023.

Почему праздник называется Пальмовое воскресенье?

Название праздника связано со входом Иисуса Христа в Иерусалим. Когда сын Господень въезжал в Иерусалим на осле из Вифагии, люди устилали ему путь пальмовыми ветвями, тем самым приветствуя Спасителя.

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В Иерусалиме по сей день сохранилась Пальмовая улица названная в честь данного события.

В Украине и в странах, где пальма не растет, праздник имеет народное название — Вербное воскресенье (Цветущее, Шутковое, Басковое, Пальмовое воскресенье, Воскресенье ваий), связанное традицией замены пальмовых ветвей на ветви верби.

Именно поэтому в Польше праздник называется Пальмовое воскресенье, в память о пальмах, которыми встречали Христа при входе в Иерусалим.

Поляки верят, что ветви пальм являются оберегами от злых сил, а в доме, где они стоят, будет счастье и уют.

Также люди верили, что освященная пальма обладает магическими свойствами: оберегает скот от болезней, приносит благосостояние.

После того, как семья возвращалась из костела, каждого следовало легонько ударить веточкой пальмы по спине и при этом произнести: – Пальма бьет, не убьет, за неделю Великий день, за шесть ночей Пасха (Palma bije, nie zabije, za tydzieñ Wielki dzieñ, za sześč noc Wielkanoc).

Когда Пальмовое воскресенье в Польше 2023 – дата

— Праздник всегда отмечают за 7 дней до Пасхи. В 2023 году Пальмовое воскресенье в Польше будут праздновать 2 апреля.

Соответственно, Пасха в Польше приходится на 9 апреля 2023 года.

Что нельзя делать на Пальмовое воскресенье в Польше?

В день праздника нельзя: