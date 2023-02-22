Пасха – один из самых важных праздников в христианской религии. Воскресение Иисуса Христа – важное событие библейской истории, которую почитают православная и католическая церкви. Пасха символизирует жертву сына Господня за грехи человечества.

Факты ICTV узнавали, как и когда празднуют Пасху 2023 греко-католики и каких традиций праздника они придерживаются.

Греко-католическая Пасха 2023: дата

Подготовка к празднику Пасхи начинается за семь недель, с началом Великого поста. Это один из самых длинных постов христиан, призывающий воздержаться от пищи животного происхождения.

Сейчас смотрят

Этот пост является самым длинным и важным в церковном календаре. В этот период стоит отказаться от пищи животного происхождения и очиститься духовно.

У христиан восточного обряда Великий пост 2023 продлится с 27 февраля по 15 апреля, у христиан западного обряда он начнется на неделю раньше – с 20 февраля по 8 апреля.

В 2023 году Пасха пришлась на апрель. Христиане западного обряда (католики) будут праздновать его на неделю раньше – 9 апреля. Христиане восточного обряда (православные и греко-католики) – 16 апреля.

Греко-католическая церковь – одна из ветвей христианства, имеет свои особенности и традиции, которые базируются на восточных христианских традициях.

Греко-католическая вера отличается от других ветвей христианства, основанных на западных христианских традициях (Римо-католическая или Протестантские церкви).

Более того, Греко-католическая церковь придерживается собственных традиций и обрядов, которые базируются на восточных ритуалах, например, использования икон, церковного пения или молитвенных форм.

Традиции празднования греко-католической Пасхи

Греко-католики, как и большинство христианских церквей, отмечают Пасху как праздник воскресения Иисуса Христа. Поскольку греко-католики принадлежат к восточному обряду, их традиции отличаются от тех, которых придерживаются западные христиане.

В Великую субботу (накануне Пасхи) греко-католики обычно празднуют Литургию Пресвятого Ужина. Там верующие освящают свечи и писанки, символизирующие Христово Воскресение и победу над смертью.

В ночь на Пасху, которую называют Святой Ночью, происходит торжественная Божественная Литургия, где греко-католики празднуют воскресение Христа.

После Литургии греко-католики обычно идут домой, где накрывают вкусный праздничный обед. Праздничный прием пищи обычно состоит из мяса, овощей и сладостей. Также некоторые греко-католики добавляют к праздничным блюдам хлеб, который пекут из сдобного теста, чтобы напомнить о том, что Христос является хлебом жизни.

Также на Пасху греко-католики обмениваются поздравлениями и подарками.

По традиции, греко-католики хранят дома освященные писанки. Они верят, что эти пасхальные яйца являются символом победы Христа над смертью.

К главным традициям греко-католической Пасхи можно отнести:

Посещение церкви – большинство верующих посещают церковь на Пасху. Там они молятся, поют и читают Священное Писание. Также могут исповедоваться. Писанки – это один из главных символов Пасхи у греко-католиков. Они раскрашивают яйца в разные цвета и размещают на них разнообразные узоры и символы, чтобы передать свои пожелания и благословения. Большинство греко-католиков на Пасху готовят праздничный обед, который включают различные блюда из мяса, рыбы, овощей и фруктов. Так же как и православные христиане, греко-католики освящают в церкви пищу. У некоторых греко-католиков на Пасху есть традиция дарить друг другу подарки. Обычно это яйца и паски. Семейные сборы: обычно греко-католики на Пасху проводят время вместе с семьей и друзьями.

Что нельзя делать на греко-католическую Пасху

Пасха – один из самых важных праздников для греко-католической церкви. Поэтому верующие всегда придерживаются своих традиций, запретов и ограничений праздника.

Эти ограничения могут варьироваться в зависимости от местных традиций и обычаев, однако существует несколько общих ограничений на греко-католическую Пасху: