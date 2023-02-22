Пасха – один из самых важных праздников в христианской религии. Воскресение Иисуса Христа – важное событие библейской истории, которую почитают православная и католическая церкви. Пасха символизирует жертву сына Господня за грехи человечества.
Факты ICTV узнавали, как и когда празднуют Пасху 2023 греко-католики и каких традиций праздника они придерживаются.
Греко-католическая Пасха 2023: дата
Подготовка к празднику Пасхи начинается за семь недель, с началом Великого поста. Это один из самых длинных постов христиан, призывающий воздержаться от пищи животного происхождения.
Этот пост является самым длинным и важным в церковном календаре. В этот период стоит отказаться от пищи животного происхождения и очиститься духовно.
У христиан восточного обряда Великий пост 2023 продлится с 27 февраля по 15 апреля, у христиан западного обряда он начнется на неделю раньше – с 20 февраля по 8 апреля.
В 2023 году Пасха пришлась на апрель. Христиане западного обряда (католики) будут праздновать его на неделю раньше – 9 апреля. Христиане восточного обряда (православные и греко-католики) – 16 апреля.
Греко-католическая церковь – одна из ветвей христианства, имеет свои особенности и традиции, которые базируются на восточных христианских традициях.
Греко-католическая вера отличается от других ветвей христианства, основанных на западных христианских традициях (Римо-католическая или Протестантские церкви).
Более того, Греко-католическая церковь придерживается собственных традиций и обрядов, которые базируются на восточных ритуалах, например, использования икон, церковного пения или молитвенных форм.
Традиции празднования греко-католической Пасхи
Греко-католики, как и большинство христианских церквей, отмечают Пасху как праздник воскресения Иисуса Христа. Поскольку греко-католики принадлежат к восточному обряду, их традиции отличаются от тех, которых придерживаются западные христиане.
В Великую субботу (накануне Пасхи) греко-католики обычно празднуют Литургию Пресвятого Ужина. Там верующие освящают свечи и писанки, символизирующие Христово Воскресение и победу над смертью.
В ночь на Пасху, которую называют Святой Ночью, происходит торжественная Божественная Литургия, где греко-католики празднуют воскресение Христа.
После Литургии греко-католики обычно идут домой, где накрывают вкусный праздничный обед. Праздничный прием пищи обычно состоит из мяса, овощей и сладостей. Также некоторые греко-католики добавляют к праздничным блюдам хлеб, который пекут из сдобного теста, чтобы напомнить о том, что Христос является хлебом жизни.
Также на Пасху греко-католики обмениваются поздравлениями и подарками.
По традиции, греко-католики хранят дома освященные писанки. Они верят, что эти пасхальные яйца являются символом победы Христа над смертью.
К главным традициям греко-католической Пасхи можно отнести:
- Посещение церкви – большинство верующих посещают церковь на Пасху. Там они молятся, поют и читают Священное Писание. Также могут исповедоваться.
- Писанки – это один из главных символов Пасхи у греко-католиков. Они раскрашивают яйца в разные цвета и размещают на них разнообразные узоры и символы, чтобы передать свои пожелания и благословения.
- Большинство греко-католиков на Пасху готовят праздничный обед, который включают различные блюда из мяса, рыбы, овощей и фруктов.
- Так же как и православные христиане, греко-католики освящают в церкви пищу.
- У некоторых греко-католиков на Пасху есть традиция дарить друг другу подарки. Обычно это яйца и паски.
- Семейные сборы: обычно греко-католики на Пасху проводят время вместе с семьей и друзьями.
Что нельзя делать на греко-католическую Пасху
Пасха – один из самых важных праздников для греко-католической церкви. Поэтому верующие всегда придерживаются своих традиций, запретов и ограничений праздника.
Эти ограничения могут варьироваться в зависимости от местных традиций и обычаев, однако существует несколько общих ограничений на греко-католическую Пасху:
- Во время Пасхи греко-католики избегают развлекательных заведений (кинотеатров, баров или клубов). Вместо этого они проводят время с семьей и друзьями, обсуждая религиозные темы и придерживаясь традиций.
- После завершения Великого поста греко-католики накрывают на Пасху праздничные столы. Однако верующие строго соблюдают меры и избегают переедания.
- На Пасху греко-католики стараются не использовать технику: телефоны или компьютеры. Они считают, что этот день нужно проводить в спокойной атмосфере, не отвлекаясь на лишние вещи.
- Греко-католики избегают мест, где проводятся политические дебаты или другие дискуссии, которые могут вызвать споры. Они считают, что Пасха — это время для мира и спокойствия, поэтому нельзя портить эту атмосферу.
- Также на праздник запрещено убирать и заниматься физической работой.
- На Пасху греко-католики не допускают дурных мыслей и не сквернословят. В этот светлый день нужно думать о Господе Боге.