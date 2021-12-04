Каждый год, 4 декабря, христиане восточного обряда отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых праздников, установленный в память о введении Девы Марии в Иерусалимский храм.

История праздника

Историю праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы пересказывает Святое Предание церкви и древние апокрифические церковные произведения.

Святые Иоаким и Анна долго не имели детей. Они много лет искренне молились Богу и дали обет – если у них родится ребенок, отдадут его на служение в храм Божий.

Долгожданный младенец родился у супругов 21 сентября (Рождество Пресвятой Богородицы), родители назвали девочку Марией.

Когда ей исполнилось три года, Иоаким и Анна одели ее в праздничную одежду, пригласили родных и близких, и все вместе с зажженными свечами в руках отправились в Иерусалимский храм.

Там Пресвятую Деву Марию встретил первосвященник Захария. Чтобы подойти к нему, трехлетняя Богородица должна была сама подняться по лестнице из 15 огромных камней. Для ребенка такого возраста это было невозможно, но она быстро поднялась вверх и подошла к изумленному первосвященнику Захарии.

Первосвященник Захария почувствовал невероятную силу Божию и ввел в храм Пресвятую Богородицу. После этого она осталась жить при храме в помещении для девочек.

Традиции

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы принято ходить на службу в церковь, молиться и причащаться.

Считается, что молитвы к Пресвятой Богородице помогут обрести покой, очиститься от грехов и получить помощь покровительницы.

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На праздничную службу священники одевают голубой цвет, который считается Богородичным. Женщины в этот день также стараются добавить в свой наряд какой-то элемент голубого цвета.

Сегодня можно ходить в гости или звать к себе друзей. Однако следует учитывать, что сейчас идет многодневный Рождественский пост, поэтому не рекомендуется употреблять пищу животного происхождения и злоупотреблять спиртными напитками.

Что нельзя делать

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя ругаться, ссориться и пить алкоголь.

Также в этот день не стоит заниматься физическим трудом, шить, убирать, стирать и выполнять другие дела по хозяйству.

Приметы