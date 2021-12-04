Каждый год, 4 декабря, христиане восточного обряда отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых праздников, установленный в память о введении Девы Марии в Иерусалимский храм.
История праздника
Историю праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы пересказывает Святое Предание церкви и древние апокрифические церковные произведения.
Святые Иоаким и Анна долго не имели детей. Они много лет искренне молились Богу и дали обет – если у них родится ребенок, отдадут его на служение в храм Божий.
Долгожданный младенец родился у супругов 21 сентября (Рождество Пресвятой Богородицы), родители назвали девочку Марией.
Когда ей исполнилось три года, Иоаким и Анна одели ее в праздничную одежду, пригласили родных и близких, и все вместе с зажженными свечами в руках отправились в Иерусалимский храм.
Там Пресвятую Деву Марию встретил первосвященник Захария. Чтобы подойти к нему, трехлетняя Богородица должна была сама подняться по лестнице из 15 огромных камней. Для ребенка такого возраста это было невозможно, но она быстро поднялась вверх и подошла к изумленному первосвященнику Захарии.
Первосвященник Захария почувствовал невероятную силу Божию и ввел в храм Пресвятую Богородицу. После этого она осталась жить при храме в помещении для девочек.
Традиции
В день Введения во храм Пресвятой Богородицы принято ходить на службу в церковь, молиться и причащаться.
Считается, что молитвы к Пресвятой Богородице помогут обрести покой, очиститься от грехов и получить помощь покровительницы.
На праздничную службу священники одевают голубой цвет, который считается Богородичным. Женщины в этот день также стараются добавить в свой наряд какой-то элемент голубого цвета.
Сегодня можно ходить в гости или звать к себе друзей. Однако следует учитывать, что сейчас идет многодневный Рождественский пост, поэтому не рекомендуется употреблять пищу животного происхождения и злоупотреблять спиртными напитками.
Что нельзя делать
В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя ругаться, ссориться и пить алкоголь.
Также в этот день не стоит заниматься физическим трудом, шить, убирать, стирать и выполнять другие дела по хозяйству.
Приметы
- Введение пришло – зиму привело.
- Сколько на Введение воды, столько на Юрия (6 мая) травы.
- Если снег выпал и не растаял до весны, то урожай будет очень хорошим.
- Морозная и солнечная погода – зима будет мягкой и достаточно теплой.
- Если на Введение морозы – все праздники будут морозными, а если тепло – то и все праздники теплые.