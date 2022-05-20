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Всемирный день травматолога: лучшие поздравления в открытках

20 мая 2022, 06:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Травматолог

20 мая в Украине отмечают Всемирный день травматолога. В 2022 году этот праздник приходится пятницу.

Сегодня нужно поздравить всех тех профессионалов, которые ежедневно помогают людям стать на ноги. Профессионализм и знание своего дела позволяет максимально быстро и безболезненно восстанавливать после повреждений организма.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках с Всемирным днем травматолога, которые смогут поддержать профессионалов своего дела. Теплые слова помогут поднять дух каждого в это непростое время.

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Существования этого праздника берет свое начало в 1971 году. Тогда ООН выступила за учреждения Международного дня травматолога, чтобы напомнить всему миру о важности данного направления в медицине, а также поблагодарить профессионалов за их помощь. В Международный день врача по всеми миру устраиваются семинары, симпозиумы, мастер-классы, а также обсуждаются актуальные темы в области травматологии.

Уже совсем скоро наступит июнь — майские праздники подходят к концу, и пора готовиться к лету. В период самого жаркой поры года украинцы будут отмечать Троицу, а под конец месяца — День Конституции Украины.

Также свой профессиональный праздник будут отмечать журналисты, работники легкой промышленности, фермеры, медицинские работники и многие другие. Посмотреть календарь праздников июня 2022 года можно на Фактах ICTV.

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