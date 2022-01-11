Всемирный день спасибо (International Thank You Day) является неофициальным праздником, который ежегодно отмечают во многих странах мира 11 января.

Цель праздника — напомнить о важности манер, а также о необходимости благодарения за помощь. Теплые слова сближают и делают мир гораздо лучше.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Всемирным днем спасибо в открытках, которые порадуют ваших друзей и близких даже на расстоянии. Теплые слова растопят сердце любого человека.

Праздник появился в разных странах мира благодаря международным организациям ООН и ЮНЕСКО — сейчас его отмечают абсолютно все желающие. Это отличный повод для прогулки с друзьями, или даже теми людьми, с которыми вы давно не виделись.

Всемирный день спасибо можно отмечать не только за праздничным столом — разделить радость реально даже на расстоянии. Во время выражения благодарности, принято смотреть человеку в глаза — зрительный контакт заметно укрепляет отношения в позитивном ключе.

Январь порадует украинцев огромным количеством праздников. Так, свой день отметят работники контрольно-ревизионной службы Украины, работники таможни и ювелиры. Уже совсем скоро верующие будут окунаться в прорубь — 19 января многие будут отмечать Крещение Господне. Ознакомиться с календарем праздников на январь 2022 — смотрите в материале Фактов ICTV.