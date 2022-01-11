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Всесвітній день дякую – привітання у листівках

11 Січня 2022, 10:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Всесвітній день дякую – привітання у листівках

Всесвітній день дякую (International Thank You Day) є неофіційним святом, яке щороку відзначають у багатьох країнах світу 11 січня.

Мета свята — нагадати про важливість манер, а також необхідність подяки за допомогу. Теплі слова зближують і роблять світ набагато кращим.

Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Всесвітнім днем дякую у листівках, які порадують ваших друзів та близьких навіть на відстані. Теплі слова розтоплять серце будь-якої людини.

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Свято з’явилося у різних країнах світу завдяки міжнародним організаціям ООН та ЮНЕСКО — зараз його відзначають абсолютно всі охочі. Це чудова нагода для прогулянки з друзями, або навіть тими людьми, з якими ви давно не бачилися.

Всесвітній день дякую можна відзначати не лише за святковим столом – поділити радість реально навіть на відстані. Під час висловлювання подяки варто дивитися людині у вічі — зоровий контакт помітно зміцнює відносини у позитивному ключі.

Січень порадує українців величезною кількістю свят. Так, свій день відзначать працівники контрольно-ревізійної служби України, працівники митниці та ювеліри. Вже незабаром віряни занурюватимуться в ополонку – 19 січня багато хто відзначатиме Водохрещу. Ознайомитись з календарем свят на січень 2022 року – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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Привітання , Свято
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