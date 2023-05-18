Вознесение Господне — одно из величайших таинств, относящееся к 12 главным церковным праздникам. Праздник символизирует вознесение Иисуса Христа на небо.

Вознесения ежегодно приходится на разные даты, ведь отмечается на 40-й день после Пасхи. В 2023 году церковь западного обряда отмечает эту дату 18 мая, а церковь Восточного — 25 мая.

Факты ICTV узнавали, что нельзя делать на Вознесение Господне и какие существуют запреты на праздник.

Вознесение 2023: что нельзя делать

В 2023 году Вознесение Господне приходится на четверг, поэтому верующие обязательно идут в церковь, проводят этот день в молитвах.

В этот день можно работать и заниматься домашними делами, однако существуют определенные ограничения. На праздник Вознесения запрещено:

поминать усопших;

ездить на кладбища;

проходить мимо нуждающихся и отказывать в помощи;

сквернословить;

сплетничать;

иметь злые мысли;

молиться о материальном обогащении;

выбрасывать мусор из дома;

венчаться;

вспоминать умерших.

Также 25 мая запрещено плевать на землю, ведь христиане верят, что в этот день Иисус спускается на землю.

В этот день верующим стоит раздавать милостыню, идти в церковь и молиться.

Молитва на Вознесение Господне

Боже, твой сын сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обету, удостоились его присутствия с нами на земле и к вечной жизни с ним в небе. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.

Что известно о празднике Вознесения

По Евангелии, после своего воскресения Иисус Христос более месяца был вместе со своими учениками, готовя их к распространению христианской веры среди народов.

На 40-й день он собрал своих апостолов на горе Элеон, благословил их и вознесся на небо. Ангелы сообщили ученикам Иисуса, что через некоторое время он снова вернется на землю.