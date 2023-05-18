Вознесение Господне — одно из величайших таинств, относящееся к 12 главным церковным праздникам. Праздник символизирует вознесение Иисуса Христа на небо.
Вознесения ежегодно приходится на разные даты, ведь отмечается на 40-й день после Пасхи. В 2023 году церковь западного обряда отмечает эту дату 18 мая, а церковь Восточного — 25 мая.
Факты ICTV узнавали, что нельзя делать на Вознесение Господне и какие существуют запреты на праздник.
Вознесение 2023: что нельзя делать
В 2023 году Вознесение Господне приходится на четверг, поэтому верующие обязательно идут в церковь, проводят этот день в молитвах.
В этот день можно работать и заниматься домашними делами, однако существуют определенные ограничения. На праздник Вознесения запрещено:
- поминать усопших;
- ездить на кладбища;
- проходить мимо нуждающихся и отказывать в помощи;
- сквернословить;
- сплетничать;
- иметь злые мысли;
- молиться о материальном обогащении;
- выбрасывать мусор из дома;
- венчаться;
- вспоминать умерших.
Также 25 мая запрещено плевать на землю, ведь христиане верят, что в этот день Иисус спускается на землю.
В этот день верующим стоит раздавать милостыню, идти в церковь и молиться.
Молитва на Вознесение Господне
Боже, твой сын сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обету, удостоились его присутствия с нами на земле и к вечной жизни с ним в небе. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.
Что известно о празднике Вознесения
По Евангелии, после своего воскресения Иисус Христос более месяца был вместе со своими учениками, готовя их к распространению христианской веры среди народов.
На 40-й день он собрал своих апостолов на горе Элеон, благословил их и вознесся на небо. Ангелы сообщили ученикам Иисуса, что через некоторое время он снова вернется на землю.