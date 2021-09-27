27 сентября православные верующие отмечают важный религиозный праздник — Воздвижение Креста Господня. Он относится к двунадесятым праздникам, то есть — главных в году.

В этот день принято поздравлять всех близких, желая всего самого наилучшего. Факты ICTV подготовили поздравления в картинках для Viber с Воздвижением Креста Господня.

Праздник Воздвижение Креста Господня посвящен кресту, который является орудием мучительной казни Иисуса Христа и при этом величайшей святыне христианства. Считается, что в этот день произошло торжественное поднятие креста, который обнаружили в земле. Эти события датируются 326 годом, однако точно неизвестно.

Воздвижение Креста Господня приходится на строгий пост, поэтому следует исключить из пищи мясо, рыбу и всю другую пищу животного происхождения. В этот день нельзя ругаться, обижать друг друга, сквернословить и заниматься физическим трудом.

В этот день принято ходить в церковь, поскольку там совершается всенощное бдение и литургия. По возвращения с храма свое жилье нужно окропить святой водой и нарисовать крест мелом или углем. Это делается для того, чтобы защитить себя и свои дома от нечистой силы.

Детальнее о истории праздника Воздвижение Креста Господня, традициях и запретах — читайте на Фактах ICTV.