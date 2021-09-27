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Воздвижение Креста Господнего — картинки для Viber

27 сентября, 04:00 Каріна Зуєва
крест

27 сентября православные верующие отмечают важный религиозный праздник — Воздвижение Креста Господня. Он относится к двунадесятым праздникам, то есть — главных в году.

В этот день принято поздравлять всех близких, желая всего самого наилучшего. Факты ICTV подготовили поздравления в картинках для Viber с Воздвижением Креста Господня.

Воздвиження Хреста Господнього

Воздвиження Хреста Господнього

Воздвиження Хреста Господнього

Воздвиження Хреста Господнього

Воздвиження Хреста Господнього

Праздник Воздвижение Креста Господня посвящен кресту, который является орудием мучительной казни Иисуса Христа и при этом величайшей святыне христианства. Считается, что в этот день произошло торжественное поднятие креста, который обнаружили в земле. Эти события датируются 326 годом, однако точно неизвестно.

Воздвижение Креста Господня приходится на строгий пост, поэтому следует исключить из пищи мясо, рыбу и всю другую пищу животного происхождения. В этот день нельзя ругаться, обижать друг друга, сквернословить и заниматься физическим трудом.

В этот день принято ходить в церковь, поскольку там совершается всенощное бдение и литургия. По возвращения с храма свое жилье нужно окропить святой водой и нарисовать крест мелом или углем. Это делается для того, чтобы защитить себя и свои дома от нечистой силы.

Детальнее о истории праздника Воздвижение Креста Господня, традициях и запретах — читайте на Фактах ICTV.

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Теги
Привітання , Привітання зі святами
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