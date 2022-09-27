27 сентября православные верующие отмечают великий праздник Воздвижение Креста Господня. В 2022 году этот важный день приходится на вторник. Самое время вспомнить о главных аспектах праздника, истории, сути и традиций, которых придерживались наши предки.

История праздника

Известно, что в 326 году на горе Голгофе в Иерусалиме было найдено три креста — на одном из них распяли Иисуса. Находку удалось сделать благодаря императрице Елене, которая отправилась на поиски святынь.

Чтобы выяснить, на каком кресте убили Иисуса, находки поочередно прикладывали к больной женщине. Один из крестов смог ее исцелить. На месте обнаружения решили построить храм, в котором хранилась одна из частей креста.

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Дата 27 сентября для праздника выбрана не случайно — за день до это храм освятили. После этого установили Воздвижение Креста Господня — на это событие собралось огромное количество священников и верующих.

Традиции праздника

Как у в любой другой церковный праздник, и нашлось место и для традиций — их передают через поколения, и многие сохранились и по сей день.

Праздник начинается с богослужений — верующие ходили в церковь рано утром, где также могли помолиться иконе Животворящего Креста. Можно попросить благополучия, защиты от нечисти, а также счастья в семье.

Конечно, можно собраться за вечерним столом всей семьей, но рацион должен быть ограниченным. На 27 сентября приходится строгий пост — нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

Запреты праздника

Как уже говорилось, запрещено есть огромное количество продуктов. В этот день лучше отказать от огромного количества различных блюд.

Как и в любой другой церковный праздник, запрещено ругаться, думать о плохом, ссорить с близкими и желать кому-то плохого.

Нельзя отправляться в путешествие, ходить в гости и гулять в лесу. В последние дни сентября змеи наслаждаются теплыми лучами солнца, и могут негативно воспринять визит незваных гостей.

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