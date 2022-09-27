27 вересня православні віряни відзначають велике свято Воздвиження Хреста Господнього. 2022 року цей важливий день припадає на вівторок. Саме час згадати про головні аспекти свята, історії, суть та традиції, яких дотримувались наші предки.

Історія свята

Відомо, що у 326 році на горі Голгофі в Єрусалимі було знайдено три хрести – на одному з них розіп’яли Ісуса. Знахідку вдалося зробити завдяки імператриці Олені, яка вирушила на пошуки святинь.

Щоб з’ясувати, на якому хресті вбили Ісуса, знахідки почергово прикладали до хворої жінки. Один із хрестів зміг її зцілити. На місці виявлення вирішили збудувати храм, в якому зберігалася одна з частин хреста.

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Дата 27 вересня для свята обрано не випадково – за день до цього храм освятили. Після цього встановили Воздвиження Хреста Господнього – на цю подію зібралося безліч священників і вірян.

Традиції свята

Як і в будь-яке інше церковне свято, і знайшлося місце і для традицій – їх передають через покоління, і багато хто зберігся і донині.

Свято починається з богослужінь – віряни ходили до церкви рано-вранці, де також могли помолитися іконі Животворчого Хреста. Можна попросити добробут, захисту від нечисті, і навіть щастя.

Звичайно, можна зібратися за вечірнім столом всією сім’єю, але раціон має бути обмеженим. На 27 вересня припадає суворий піст – не можна їсти м’ясо, рибу, яйця та молочні продукти.

Заборони свята

Як мовилося раніше, заборонено їсти дуже багато товарів. Цього дня краще відмовитись від величезної кількості різних страв.

Як і в будь-яке інше церковне свято, заборонено лаятись, думати про погане, сварити з близькими та бажати комусь поганого.

Не можна вирушати у подорож, ходити у гості та гуляти лісом. В останні дні вересня змії насолоджуються теплими променями сонця і можуть негативно сприйняти візит непроханих гостей.

Вересень вже позаду – час розпланувати свій час на жовтень. Середина осені порадує українців величезною кількістю свят. Ознайомитися з календарем свят жовтня 2022 року можна на Фактах ICTV.