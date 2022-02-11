Участник Improv Live Show (Новый канал) Владимир Шумко уже несколько лет счастлив в браке. Свою жену Аню юморист знает как никто другой, поэтому с идеями подарков и приятных сюрпризов для любимой у него проблем нет.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Владимир признался, что с подарком ко Дню святого Валентина “отстрелялся” заранее.

— Лучший подарок на 14 февраля, как выяснилось в моей ситуации, это фотосессия. Поэтому свой презент я уже вручил и очень этим доволен. Кстати, если ваша вторая половинка тоже любит фотографироваться, обратите внимание на такой вариант подарка. И время вместе проведете, и красивые фото получите.

По мнению Шумко, романтический подарок должен быть не материальным. Если хотите удивить своих любимых, вкладывайтесь не в вещи, а в впечатления.

— Я считаю, что в День святого Валентина обязательно нужно позавтракать в каком-то прикольном заведении. Если есть время и возможность путешествовать — улетите в другую страну или покатайтесь по Украине! Лучший подарок – это эмоции. А их могут подарить фотосессия, концерт любимого исполнителя, путешествие.

Ранее звезды украинского шоу-бизнеса поделились с Фактами ICTV идеями для свиданий на День святого Валентина.