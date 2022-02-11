Учасник Improv Live Show (Новий канал) Володимир Шумко вже декілька років щасливий у шлюбі. Свою дружину Аню гуморист знає, як ніхто інший, тому з ідеями подарунків та приємних сюрпризів для коханої у нього проблем немає.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Володимир зізнався, що з подарунком до Дня святого Валентина “відстрілявся” заздалегідь.

— Найкращий подарунок на 14 лютого, як виявилося в моїй ситуації, це фотосесія. Тому свій презент я вже вручив і надзвичайно цим задоволений. До речі, якщо ваша друга половинка теж любить фотографуватися, зверніть увагу на такий варіант подарунку. І час разом проведете, і красиві фоточки отримаєте.

На думку Шумка, романтичний подарунок має бути не матеріальний. Якщо хочете вразити своїх коханих, вкладайтесь не у речі, а у враження.

— Я вважаю, що у День святого Валентина, обов’язково потрібно поснідати в якомусь прикольному закладі. Якщо є час і можливість подорожувати — полетіть в якусь іншу країну або покатайтеся Україною! Найкращий подарунок — це емоції. А їх можуть подарувати фотосесія, концерт улюбленого виконавця, подорож тощо.

Раніше зірки українського шоу-бізнесу поділилися із Фактами ICTV ідеями для побачень на День святого Валентина.