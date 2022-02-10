Скоро все влюбленные пары мира будут отмечать День святого Валентина — 14 февраля. Украинские селебрити не исключение, они также проводят этот день со своими вторыми половинками, всячески пытаясь удивить их.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV звезды украинского шоу-бизнеса поделились идеями для свиданий на День святого Валентина. Где провести День всех влюбленных — далее в материале.

Участник группы Mozgi Позитив (настоящее имя Алексей Завгородний) отметил, что лучшее свидание на 14 февраля — это когда ты все делаешь для своей второй половинки: ее любимое место, любимое блюдо, подарок, о котором она давно мечтала, максимум внимания и романтики.

— Главное – все с любовью и от души. В этот день нужно умножить в несколько раз все то, что ты делаешь для любимого человека ежедневно, — отметил Позитив.

Для Алексея идеальный сценарий празднования Дня всех влюбленных — остаться вдвоем в домашней атмосфере.

— Украсить ваше пространство, приготовить вкусный ужин и смотреть какой-то очень романтический фильм, — сказал он.

Певица Yatsuta (настоящее имя — Яна Яцута) рекомендует сделать своей второй половинке невероятный сюрприз – улететь в Каппадокию, и там вместе подняться на воздушном шаре к небу.

Еще как вариант — поехать в Вену на романтические каникулы.

— Также мне нравится вариант — снять дом в горах с панорамной крышей, и устроить романтический ужин почти под открытым небом, под звездным. Романтика…, — поделилась Яна.

Прима-балерина Екатерина Кухар всегда предпочитает танцевать. Так, на День святого Валентина артистка рекомендует пригласить свою вторую половинку в танцевальный класс.

— Танец обнажает душу и сближает, — отметила Екатерина.

Певица Marietta (настоящее имя — Мариетта Буневич) уверенна, что один из лучших путей к романтическому свиданию на День всех влюбленных – креативный.

Артистка отметила, что можно самостоятельно организовать квест или обратиться в профессиональные квест-комнаты, где вместе с любимым решить интересные задачи.

— Как вариант – вместе пойти в творческую мастерскую рисования или гончарства. Не знаю, как в жизни, но в кино совместная работа над глиняными горшками выглядит ну очень сексуально, — подчеркнула Marietta.

По словам исполнительницы, если же покидать пределы дома нет желания — не проблема, поскольку можно создать вечер для двоих.

— Посмотрите любимые фильмы, у нас с мужем, например — Звездные войны, Гарри Поттер и Властелин колец. Можно также приготовить ужин в четыре руки, — сказала артистка.

Также она сказала, что важно не забывать говорить о любви. Если не можешь произнести вслух, но в сердце кипят страсти и чувства, очень пригодится конверт с признаниями.