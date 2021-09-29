30 сентября чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Вера, Надежда, Любовь — история праздника

Вдова София и трое ее дочерей — Вера, Надежда и Любовь, которые были христианками, переехали в Рим из Милана во II веке нашей эры. В то время девочкам было 12, 10 и 9 лет.

Тогда в Риме правил император-язычник Адриан. Он был очень жестоким гонителем христиан. Когда Адриан узнал о вере Софии и ее дочерей, то приказал достать их во дворец. Он приказал женщине и девочкам отказаться от христианства и принести жертву Артемиде. Но София, Вера, Надежда и Любовь наотрез отказались предавать христианство.

Адриан в гневе приказал подвергнуть девочек пыткам на глазах у матери. Первой мучения приняла на себя старшая дочь Вера, однако она не издала ни звука. Такую же стойкость показали и ее младшие сестры. В итоге девочек, которых Адриану не удалось сломить, обезглавили.

София два дня провела на могиле, где похоронили ее дочерей. На третий день она умерла, не выдержав страданий.

Что нельзя делать в День Веры, Надежды, Любови:

Под запретом ссоры, ругательства, скандалы. Также нельзя желать зла кому-либо.

Нельзя выполнять домашнюю работу (убираться, шить, стирать). Постарайтесь не выполнять тяжелую физическую работу.

Плохой приметой считается в этот день праздновать свадьбу, венчаться. В День Веры, Надежды, Любови под запретом даже помолвка.

Также раньше после обеда в этот день не принято было выбрасывать остатки еды.

Что принято делать в День памяти Веры, Надежды, Любови: