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Вербная неделя 2023: дата, традиции и запреты

3 апреля 2023, 16:49
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Вербний тиждень 2023
Источник: Unsplash

Вербная неделя, известная еще, как Цветочная или Пальмовая — шестая неделя Великого поста, в конце которой верующие празднуют Вербное воскресенье.

В это время христиане пытаются дойти до духовного очищения. Чтобы достичь поставленной цели, они придерживаются ряда традиций и запретов.

Когда Вербная неделя в 2023 году и что делать в эти дни рассказывают Факты ICTV.

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Когда Вербная неделя в 2023 году

В этом году Вербная неделя длится со 2 по 8 апреля (суббота).

9 апреля верующие празднуют Вербное воскресенье.

Что делать в Вербную неделю

Традиционно в течение Вербной недели верующие читают молитвы, посещают богослужения, а также готовятся к Страстной неделе и Вербному воскресенью.

В Лазареву субботу допускается облегчение поста. Тогда же разрешено употребить вино в малом количестве, рыбную икру и добавить в рацион масло.

Люди собирают и покупают ивовые веточки для освящения. Их должно быть столько же, сколько членов семьи. Считается, что это принесет в дом радость и благодать.

В Вербное воскресенье разрешено есть рыбу.

Что нельзя делать в Вербную неделю

  • Нельзя есть мясного: рыбы, мяса.
  • Нельзя употреблять молочные продукты.
  • Нельзя ругаться.
  • Нельзя сквернословить.
  • Нельзя шить.
  • Сажать картофель и свеклу.
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