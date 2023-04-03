Вербная неделя, известная еще, как Цветочная или Пальмовая — шестая неделя Великого поста, в конце которой верующие празднуют Вербное воскресенье.

В это время христиане пытаются дойти до духовного очищения. Чтобы достичь поставленной цели, они придерживаются ряда традиций и запретов.

Когда Вербная неделя в 2023 году и что делать в эти дни – рассказывают Факты ICTV.

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Когда Вербная неделя в 2023 году

В этом году Вербная неделя длится со 2 по 8 апреля (суббота).

9 апреля верующие празднуют Вербное воскресенье.

Что делать в Вербную неделю

Традиционно в течение Вербной недели верующие читают молитвы, посещают богослужения, а также готовятся к Страстной неделе и Вербному воскресенью.

В Лазареву субботу допускается облегчение поста. Тогда же разрешено употребить вино в малом количестве, рыбную икру и добавить в рацион масло.

Люди собирают и покупают ивовые веточки для освящения. Их должно быть столько же, сколько членов семьи. Считается, что это принесет в дом радость и благодать.

В Вербное воскресенье разрешено есть рыбу.

Что нельзя делать в Вербную неделю