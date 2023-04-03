Вербная неделя, известная еще, как Цветочная или Пальмовая — шестая неделя Великого поста, в конце которой верующие празднуют Вербное воскресенье.
В это время христиане пытаются дойти до духовного очищения. Чтобы достичь поставленной цели, они придерживаются ряда традиций и запретов.
Когда Вербная неделя в 2023 году и что делать в эти дни – рассказывают Факты ICTV.
Когда Вербная неделя в 2023 году
В этом году Вербная неделя длится со 2 по 8 апреля (суббота).
9 апреля верующие празднуют Вербное воскресенье.
Что делать в Вербную неделю
Традиционно в течение Вербной недели верующие читают молитвы, посещают богослужения, а также готовятся к Страстной неделе и Вербному воскресенью.
В Лазареву субботу допускается облегчение поста. Тогда же разрешено употребить вино в малом количестве, рыбную икру и добавить в рацион масло.
Люди собирают и покупают ивовые веточки для освящения. Их должно быть столько же, сколько членов семьи. Считается, что это принесет в дом радость и благодать.
В Вербное воскресенье разрешено есть рыбу.
Что нельзя делать в Вербную неделю
- Нельзя есть мясного: рыбы, мяса.
- Нельзя употреблять молочные продукты.
- Нельзя ругаться.
- Нельзя сквернословить.
- Нельзя шить.
- Сажать картофель и свеклу.