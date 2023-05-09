9 мая впервые на государственном уровне Украина отмечает День Европы. Ранее дата празднования приходилась на третью субботу мая, а 9-го чтили память и победу над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Установить День Европы 9 мая решил президент Украины Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ. В документе лидер государства отметил, что теперь мы будет отмечать этот праздник вместе с государствами Европейского Союза.

День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне Владимир Зеленский предлагает перенести на 8 мая.

Почему День Европы празднуют 9 мая

9 мая — не случайная дата для празднования Дня Европы. Ее выбрали именно такой в связи с годовщиной Декларации Шумана от 9 мая 1950 года.

Сам Совет Европы был создан 5 мая 1949 года, и сперва именно этот день в 1964 году выбрали для празднования. Позже, а именно в 1985 году, Европейским Союзом были выбраны символы Совета Европы, такие как флаг.

Однако лидеры сообщества решили отмечать День Европы, отталкиваясь от Декларации Шумана, которая привела к созданию Европейского объединения угля и стали между Францией и Германией. Тогда же 9 мая утвердили как День флага ЕС.

Официально 9 мая Европейский парламент признал праздником в 2008 году.

Как этот день отмечает Европа

9 мая День Европы празднуют большинство стран, являющихся членами ЕС, некоторые же отдают предпочтение дате 5 мая. Также отмечают это событие и некоторые соседние страны, такие как Украина, Грузия, Казахстан и другие.

Этот праздник носит политический характер, а потому во многих странах проходят мероприятия, посвященные ЕС. Улицы стран, входящих в Европейский Союз, украшают соответствующими флагами, а политики обращаются к гражданам с соответствующей речью.

Устраиваются тематические ярмарки, соревнования и другие разнообразные мероприятия. Граждане стран ЕС отдают свою дань уважения, выходя на улицы с флагами, символическими значками и прочим.