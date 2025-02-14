День святого Валентина: какие страны не празднуют

День святого Валентина — популярный праздник, который отмечают во всем мире. И если в Украине с празднованием нет никаких проблем, то есть ряд стран, в которых событие запрещено, или же не вписывается в религиозные взгляды жителей. Самое время выяснить, в каких странах не празднуют День святого Валентина.

Пример страны, где можно частично отметить праздник — Пакистан. В 2017 году Высший суд Исламабада запретил публичное празднование Дня святого Валентина в столице страны, а в 2016 году президент Мамнон Хуссейн призывал граждан игнорировать праздник, так как он не касается их культуры.

Впрочем, на 2025 год категорического запрета нет, и праздник достаточно популярен среди молодежи. Однако стоит учесть, что многие местные религиозные категоричны к празднику — если и есть желание порадовать свою вторую половинку, то жители страны делают это в частном порядке.

Подобные противоречивые мнения можно встретить в Индонезии — там нет запрета на уровне закона, но местные жители в том или ином районе могут препятствовать распространению праздника. К примеру, в общинах, где преобладает исламское население, местные власти могут вводить свои ограничения.

Кстати, о запрете Дня святого Валентина говорили еще духовные лидеры Индонезии еще в 2012 году — они выступали против праздника, называя его непристойным. Кстати, в некоторых местных школах не дарят друг другу валентинки.

Даже в Малайзии не все будут радовать любимых на День влюбленных. В некоторых штатах также есть ограничение на празднование. К примеру, в 2017 году власти штата Келантан запретили продажу цветов и подарков на праздник. В целом как такого запрета на уровне закона нет, но многие считают, что Валентин поощряет распущенность и аморальность.

Впрочем, в Европе День святого Валентина начали праздновать с XIII века, в США с 1777 года. В Украине День влюбленных пользуется огромной популярностью, хоть и дата относительно новая для нас, как и традиции события.