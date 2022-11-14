Совсем скоро начнется период новогодних праздников, который ждут не только дети, но и взрослые.

Обычно в это время украинцев ждет много дополнительных выходных дней, например, на Новый год или Рождество, но на этот раз из-за полномасштабной войны все иначе.

Будут ли выходные на Новый год 2023, зависит от того, продлят ли военное положение.

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Согласна календарю, Новый год 2023, который отмечают 1 января, приходится на воскресенье. Это значит, что следующий день, 2 января, должен быть тоже выходным.

Рождество, 7 января, приходится на субботу. Воскресенье выходным днем является и так, поэтому дополнительно отдыхать мы должны в понедельник.

Однако из-за военного положения от 24 февраля, все дополнительные выходные дни, начиная с 8 марта, были отменены.

За это время в нашей стране трижды продлевали военное положение, сейчас оно действует до 21 ноября. Если будет и дальше — дополнительного уикенда ждать не стоит.