День вышиванки в Украине уже традиционно празднуют в третий четверг мая. И каждый год все больше людей наряжаются в одежду с украинским орнаментом.

Вышиванка становится популярной одеждой не только в праздник, но и в повседневной жизни. А еще наши вышиванки пользуются большим спросом за границей. Там украинские традиционные наряды ценят за изысканность и роскошный вид.

В этом году праздник вышиванки будет не только в Украине, но и во многих европейских государствах. Из-за войны в Украине в настоящее время за рубежом почти 4 млн украинцев. Мы пообщались с тремя украинками, которые, убегая от войны, прихватили с собой вышиванку.

Александра из Франковщины

Женщина от войны бежала из Ивано-Франковщины в Польшу. Сейчас с сыном живет в Жешуве. Говорит, что для нее вышиванка — это не просто одежда.

– Для меня лично большое значение имеет вышиванка. Потому что мои предки и мы — родом из Гуцульщины, и мы испокон веков в вышитых сорочках. В церковь каждое воскресенье. Это наша история – мы в церковь все время в вышиванках. Это важно для нас. Я когда надеваю вышиванку, я живу. У меня и настроение другое. Такое впечатление, что я в каком-нибудь другом мире. Она вдохновляет, внушает веру в нашу победу. И так должно быть, – рассказывает женщина.

Вспоминает, когда бежали от войны, первое, что положили в чемодан и ребенок, и она – вышиванки.

– Взяли вышиванку, чтобы в чужой стране она напоминала нам о нашей неньке — Украине, о родном доме, и это очень важно. С начала полномасштабной русско-украинской войны еще больше стали ценить вышиванки.

Кроме рубашки, у Александры есть вышитое платье. Его вышивала еще прабабушка, и передают платье из поколения в поколение.

– Я его тоже привезла. И это мне напоминает моих родителей, потому что их уже нет. Это моя памятка, которую я очень берегу. И когда я надеваю – хорошие воспоминания детства. Вышито платье не крестиком, а “низинкой”. Так у нас говорят. Вышиванку я надеваю часто – на все праздники однозначно, и в воскресенье в церковь. Для нас, гуцулов, вышиванка — это код семьи. Наш край известен на весь мир благодаря вышиванкам ручной работы. Основные цвета – черный и красный.

Вообще, гуцульская вышивка – уникальное явление в Прикарпатье. Древние традиции орнаментального искусства мастерицы передают от матери к ребенку, равно почитаются и женщинами, и мужчинами, и служат мощным оберегом в семьях.

– Вышивка имела много назначений. Она сопровождала гуцула с момента рождения, была и на последней дороге в вечность. В каждом доме у нас есть вышиванка.

Наталья из Киева

Женщина вместе с дочерью от войны убегала из Киева. Ее муж – военный, поэтому вещи были собраны заранее. Среди одежды – вышиванка.

– Суть в том, что хотела показать, что мы из Украины, что у нас есть своя история. Чтобы люди, глядя на нас, что мы идем в вышиванках, понимали, что мы ценим наши традиции. И что мы уважаем наших предков.

Наталья говорит: все семейные праздники проходят в вышиванках. Так, ребенка крестили в вышиванках, и фотосессии семейные часто делают в вышиванках.

– Вышиванка у меня давно, но бум на нее начался после Революции достоинства. Хотя и в школах внимание уделяли. Дня вышиванки не было, но на определенные праздники мы надевали украинские костюмы. Брали у старожилов плахты, юбки. Мы одевались, как наши прадеды.

Сейчас у каждого члена семьи — собственноручно вышитые рубашки.

– У нас есть набор вышиванок – у мужа рубашка и у меня платье – я вышивала собственноручно бисером. У меня мама тоже вышила и себе, и папе. У нас с мамой есть мечта: сделать длинные платья-вышиванки, вышитые нитями. Планы были, но война все изменила. Несмотря на это, мы верим, что уже со временем наверстаем.

Татьяна из Черниговщины

Женщина вместе с двумя детьми сбежала от войны в Польшу. Две недели сидели в оккупации. Когда услышала о зеленых коридорах, решилась выезжать. В небольшой чемодан взяли белье, немного теплых вещей и две вышиванки.

– Мы, конечно, понимали, что рискуем тем, что среди вещей будет вышиванка. Но иначе не могли. Это очень важная для нас вещь. Нашу машину дважды обыскивали россияне. Но повезло – не заметили вышиванку. Мне кажется, что в этом году день вышиванки имеет особое значение – когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Татьяна рассказывает: ее Черниговщина славится белой вышивкой. Орнамент для шитья выбирали и растительный, и геометрический.

– Нитки для вышивания использовали только белые, но иногда добавляли немного черного или красного. Черниговские мастерицы выполняли очень мелкие стежки, напоминающие бисерную вышивку. Вообще черниговскую вышиванку можно сразу выделить среди других рубашек именно благодаря такому специфическому меленькому шитью, напоминающему бисерный орнамент.

Татьяна убеждена: День вышиванки – событие, призванное сохранить украинские традиции, передать их следующему поколению.