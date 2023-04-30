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Тихой границы! Поздравления с Днем пограничника 2023 в открытках, СМС и прозе

30 апреля 2023, 07:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День пограничника Украины 2023
Источник: Unsplash

30 апреля в Украине отмечают День пограничника. В 2023 году праздник приходится на выходной день — воскресенье.

Ранее свой профессиональный праздник пограничники отмечали 28 мая, однако в 2018 году в нашей стране дату установили на 30 апреля. Это день тех, кто, как показала война, играет особо важную роль в защите территориальной целостности страны. О подвигах пограничников с 2014 года можно писать уже целые книги, а потому если в вашем окружении есть человек, которого касается эта дата, не забудьте его поздравить и поблагодарить.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем пограничника Украины 2023 в открытках, СМС и прозе.

Поздравления с Днем пограничника 2023 в открытках

День прикордонника

День прикордонника

День прикордонника

День прикордонника

День прикордонника

Поздравления с Днем пограничника 2023 в СМС

***

И днем, и ночью знаем точно,
Граница наша под замком.
С Днем пограничника поздравим
Тех, кто со службою знаком!

***

Будь веселым и активным,
Нужным, ярким, позитивным,
Будь счастливым без конца,
С Днем пограничника тебя!

***

Пограничник — это гордо!
На ногах стоишь ты твердо,
Землю нашу охраняешь,
Сна подчас совсем не знаешь.
Пожелаю в день такой
Силы, бодрости большой,
Мира, счастья в жизни личной
И зарплаты сверхотличной.

***

С Днем пограничника тебя, солдат,
Мирного неба над головой!
Пусть твой край будет светом богат,
А война закончится и забудем ее с тобой.
Счастья, здоровья, удачи, добра
И всегда тихой границы.
Пусть тебя согревает всегда
Память о свете в окнах родного дома!

***

На гордую службу вы избраны,
Оберегаете границу страны.
Профессия ваша в почете
И функции очень важны.
Как вам благодарны безмерно,
Не выразить даже в словах.
Граница, сказать будет верно,
В надежных и сильных руках.

Поздравления с Днем пограничника 2023 в прозе

***

В этот праздничный день примите искренние поздравления с Днем пограничника, а также  слова благодарности за мир и спокойствие в нашей стране! Желаем скорейшей победы, счастья в жизни и спокойной службы!

***

С праздником тебя, дорогой пограничник! Удачи, успехов в работе и личной жизни! Пусть звезды с неба падают прямо вам на погоны, всем без исключения! Счастливой, легкой и спокойной службы! С Днем пограничника!

***

Наши дорогие пограничники, спасибо вам за все! Мы знаем, что вы всегда готовы встретить любого противника и дать ему достойный отпор! Мы желаем вам самого мирного неба! С Днем пограничника!

***

Поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Желаю стойкости, силы, выносливости! Спасибо за то, что каждый день и каждую ночь охраняете нашу жизнь!

***

Слов благодарности не передать. Поздравляем с праздником вас, дорогие наши пограничники. Вы показали свое мужество, смелость и стойкость! Желаем вам навсегда забыть об этой войне, и пусть уже сегодня над нами развевается мирное небо!

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