30 апреля в Украине отмечают День пограничника. В 2023 году праздник приходится на выходной день — воскресенье.

Ранее свой профессиональный праздник пограничники отмечали 28 мая, однако в 2018 году в нашей стране дату установили на 30 апреля. Это день тех, кто, как показала война, играет особо важную роль в защите территориальной целостности страны. О подвигах пограничников с 2014 года можно писать уже целые книги, а потому если в вашем окружении есть человек, которого касается эта дата, не забудьте его поздравить и поблагодарить.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем пограничника Украины 2023 в открытках, СМС и прозе.

Поздравления с Днем пограничника 2023 в открытках

Поздравления с Днем пограничника 2023 в СМС

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И днем, и ночью знаем точно,

Граница наша под замком.

С Днем пограничника поздравим

Тех, кто со службою знаком!



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Будь веселым и активным,

Нужным, ярким, позитивным,

Будь счастливым без конца,

С Днем пограничника тебя!

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Пограничник — это гордо!

На ногах стоишь ты твердо,

Землю нашу охраняешь,

Сна подчас совсем не знаешь.

Пожелаю в день такой

Силы, бодрости большой,

Мира, счастья в жизни личной

И зарплаты сверхотличной.

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С Днем пограничника тебя, солдат,

Мирного неба над головой!

Пусть твой край будет светом богат,

А война закончится и забудем ее с тобой.

Счастья, здоровья, удачи, добра

И всегда тихой границы.

Пусть тебя согревает всегда

Память о свете в окнах родного дома!

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На гордую службу вы избраны,

Оберегаете границу страны.

Профессия ваша в почете

И функции очень важны.

Как вам благодарны безмерно,

Не выразить даже в словах.

Граница, сказать будет верно,

В надежных и сильных руках.

Поздравления с Днем пограничника 2023 в прозе

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В этот праздничный день примите искренние поздравления с Днем пограничника, а также слова благодарности за мир и спокойствие в нашей стране! Желаем скорейшей победы, счастья в жизни и спокойной службы!

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С праздником тебя, дорогой пограничник! Удачи, успехов в работе и личной жизни! Пусть звезды с неба падают прямо вам на погоны, всем без исключения! Счастливой, легкой и спокойной службы! С Днем пограничника!

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Наши дорогие пограничники, спасибо вам за все! Мы знаем, что вы всегда готовы встретить любого противника и дать ему достойный отпор! Мы желаем вам самого мирного неба! С Днем пограничника!

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Поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Желаю стойкости, силы, выносливости! Спасибо за то, что каждый день и каждую ночь охраняете нашу жизнь!

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Слов благодарности не передать. Поздравляем с праздником вас, дорогие наши пограничники. Вы показали свое мужество, смелость и стойкость! Желаем вам навсегда забыть об этой войне, и пусть уже сегодня над нами развевается мирное небо!