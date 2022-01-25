В день Татьяны — 25 января — именины у всех Танечек. Не забудьте поздравить девушек и женщин с этим именем в вашем окружении с праздником. Для этого вам пригодятся поздравления в СМС с днем Татьяны.
Поздравления с днем Святой Татьяны
Поздравляю с ангела днем,
Пусть ангел-хранитель всегда будет с тобой,
Дорогая моя Татьяна,
Пусть жизнь твоя будет счастья полна и без изъянов!
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Танюша, поздравляем с именинами! Пусть этот день будет таким же светлым, как и вся твоя жизнь.
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От всей души желаем:
Будь счастлива, Татьяна!
С днем ангела тебя
Сердечно поздравляем.
Пусть будет в жизни у тебя
Много улыбок и добра.
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Танечка, поздравляем с днем ангела! Пусть сердце полнится любовью, душа всегда поет, а с лица не сходит улыбка.
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Пусть день наполнится везением,
Сияешь ты от красоты,
Танюша, мое ты вдохновенье,
Сегодня именины отмечаешь ты!
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В свой день ангела вы, Татьяна, наверняка не страдаете от недостатка внимания, любви и счастья. Пусть так будет не только сегодня, но и всегда!
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Танюша, ты прекрасна, как цветы,
Пусть сбудется все, о чем мечтаешь ты!
Пропадут пускай печаль и невезенье,
Пусть прекрасным будет настроенье.
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На лице твоем пусть сияет улыбка, а жизнь пусть будет спокойной, без всяких огорчений, но при этом яркой и насыщенной. С днем ангела, Танюша!
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С днем ангела тебя, Татьяна,
Поздравляют все друзья.
Искренне тебе желаем
Комфорта, везения, добра,
И чтоб жизнь твоя
Приключений была полна!
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Татьяна! От всей души поздравляем с именинами и желаем оставаться такой же стильной, сильной, красивой, страстной и просто прекрасной. Ты делаешь этот мир лучше!
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Нет в мире девушки прекрасней,
Волшебнее сияния луны,
Чем ты, Татьяна! В этот светлый праздник
Посылаю тебе я лучи любви.
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На ночном небе сверкают мириады звезд, но ты, Татьяна, сияешь ярче, чем все они! С днем ангела!
Татьянин день отмечается 25 января. Православный праздник название получил в честь Святой Татьяны. Также в этот день россияне отмечают День студента, так как именно в этот день императрица Елизавета подписала указ об открытии Московского университета. В наше время в День Татьяны по-прежнему принято ставить свечи в церкви за успехи в учебе.
А поскольку 25 января все Татьяны мира празднуют еще и день ангела, не забудьте отправить своим знакомым Танюшам СМС-весточку с поздравлением с днем Татьяны.