В день Татьяны — 25 января — именины у всех Танечек. Не забудьте поздравить девушек и женщин с этим именем в вашем окружении с праздником. Для этого вам пригодятся поздравления в СМС с днем Татьяны.

Поздравления с днем Святой Татьяны

Поздравляю с ангела днем,

Пусть ангел-хранитель всегда будет с тобой,

Дорогая моя Татьяна,

Пусть жизнь твоя будет счастья полна и без изъянов!

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Танюша, поздравляем с именинами! Пусть этот день будет таким же светлым, как и вся твоя жизнь.

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От всей души желаем:

Будь счастлива, Татьяна!

С днем ангела тебя

Сердечно поздравляем.

Пусть будет в жизни у тебя

Много улыбок и добра.

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Танечка, поздравляем с днем ангела! Пусть сердце полнится любовью, душа всегда поет, а с лица не сходит улыбка.

***

Пусть день наполнится везением,

Сияешь ты от красоты,

Танюша, мое ты вдохновенье,

Сегодня именины отмечаешь ты!

***

В свой день ангела вы, Татьяна, наверняка не страдаете от недостатка внимания, любви и счастья. Пусть так будет не только сегодня, но и всегда!

***

Танюша, ты прекрасна, как цветы,

Пусть сбудется все, о чем мечтаешь ты!

Пропадут пускай печаль и невезенье,

Пусть прекрасным будет настроенье.

***

На лице твоем пусть сияет улыбка, а жизнь пусть будет спокойной, без всяких огорчений, но при этом яркой и насыщенной. С днем ангела, Танюша!

***

С днем ангела тебя, Татьяна,

Поздравляют все друзья.

Искренне тебе желаем

Комфорта, везения, добра,

И чтоб жизнь твоя

Приключений была полна!

***

Татьяна! От всей души поздравляем с именинами и желаем оставаться такой же стильной, сильной, красивой, страстной и просто прекрасной. Ты делаешь этот мир лучше!

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Нет в мире девушки прекрасней,

Волшебнее сияния луны,

Чем ты, Татьяна! В этот светлый праздник

Посылаю тебе я лучи любви.

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На ночном небе сверкают мириады звезд, но ты, Татьяна, сияешь ярче, чем все они! С днем ангела!

Татьянин день отмечается 25 января. Православный праздник название получил в честь Святой Татьяны. Также в этот день россияне отмечают День студента, так как именно в этот день императрица Елизавета подписала указ об открытии Московского университета. В наше время в День Татьяны по-прежнему принято ставить свечи в церкви за успехи в учебе.

А поскольку 25 января все Татьяны мира празднуют еще и день ангела, не забудьте отправить своим знакомым Танюшам СМС-весточку с поздравлением с днем Татьяны.