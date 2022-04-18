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Традиции и запреты в Страстную неделю 2022
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Традиции и запреты в Страстную неделю 2022

18 апреля 2022, 17:05 Марина Корзун

Страстная неделя 2022 приходится на 18 апреля – 24 апреля. Каких традиций придерживались наши предки, что можно и чего нельзя делать в Страстную неделю, узнавайте на Фактах ICTV.

Великий понедельник: традиции и запреты

В понедельник Страстной недели надо позаботиться о своем доме.

Люди в этот день убирают в своих домах. Согласно традициям, женщины начинали уборку еще до восхода солнца.

Все ненужные вещи, накопившиеся с годами, нужно выбросить – так вы зазовете в свой дом хорошую положительную энергию.

Чистый вторник: традиции и запреты

В Чистый вторник люди занимаются своей одеждой.

В этот день женщины готовят праздничную одежду, занимаются стиркой и глажкой. Мужчины, по традиции, заготавливали дрова для выпекания будущих куличей.

Страстная среда: традиции и запреты

В Страстную среду люди наводят идеальный порядок в своих домах.

Следующие две недели запрещается делать генеральную уборку — это может навлечь беду.

В этот день, по традиции, готовили свечи, которые защищали семью от болезней.

Считается, что в Страстную среду пост должен быть особенно строгим, некоторые верующие практикуют голодание.

Чистый четверг: традиции и запреты

В Чистый четверг принято купаться.

Во время умывания раньше приговаривали: “Смываю то, что напустили на меня, то, чем душа и тело пропиталась, все Чистый четверг снимает”.

В Чистый четверг люди начинали готовить первые блюда к пасхальному столу: красили и расписывали яйца, пекли куличи и медовые пряники.

Также люди верили, что нужно подстригать волосы, чтобы лучше росли.

К Чистому четвергу дом уже должен быть убран.

Страстная пятница: традиции и запреты

Страстная пятница – день самых тяжелых испытаний. Многие верующие отказываются от любой пищи и проводят день с молитвой и раскаянием.

Также в пятницу не рекомендуется работать на земле: высаженная растительность не приживется, а работа принесет в семью неприятности.

Нельзя в Страстную пятницу сушить белье, потому что тогда на ней могут появиться красные пятна, похожие на кровь.

Более того, в пятницу особенно сильны заговоры на здоровье и лечение больных.

Традиционно обращали внимание на погоду: если Страстную пятницу небо хмурое – урожай будет плохой, если же ясное и чистое – будет щедрым.

Страстная суббота: традиции и запреты

В субботу Страстной недели ь люди заботятся о пасхальных приготовлениях.

Женщины традиционно занимались покраской яиц и выпечкой куличей.

Интересно, что во время выпекания куличей в доме нельзя было говорить и шуметь. Если же пасха где-то треснула или запала, это было плохим знаком.

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Теги
Пасха , Великий піст , Календарь
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