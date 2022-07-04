Ивана Купала – один из древнейших летних праздников. Его отмечали наши предки славяне задолго до введения христианства на территории Киевской Руси.

В этом году Ивана Купала празднуем, как всегда, 7 июля.

Ночь с 6 на 7 июля одна из самых магических в году, поэтому с ней связано немало традиций и запретов.

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Традиции на Ивана Купала

Купание – одна из основных традиций этого праздника. В праздничную ночь еще наши предки ходили в водоемы, чтобы погрузиться в “магическую” воду. Считалось, что она обладает особыми целительными свойствами, которые могут вылечить от болезней.

С водой была связана еще одна традиция – этой ночью девушки умывались росой, чтобы сохранить молодость.

В ночь на 7 июля девушки также собирали цветы и плели из них венки, которые позже пускали плыть по воде, парни должны были доставать их. Эта традиция связана с нахождением своего суженого, ведь в результате девушка должна была поцеловать того парня, который получил ее венок.

Поведение венка, кстати, также имело разные трактовки. Если венок сразу тонул в воде – это означало, что возлюбленный разлюбил девушку, если девушка одинока – ей нужно еще подождать своего счастья.

Если венок остановился у берега – девушка не выйдет замуж в этом году, а чей венок проплывет наибольшее расстояние – та девушка и будет самой счастливой в этом году.

Женщины также выходили собирать травы в лесах, чтобы позже изготовить из них разные мази и отвары.

Одной из самых известных традиций Ивана Купала считаются прыжки через костер. Этот обычай также достаточно символичен. Наши предки поддерживали огонь всю ночь, чтобы отпугивать всякую нечисть.

Вокруг костра пели и танцевали. А прыжки через пламя были важнейшей частью празднования. Люди верили, что пара, которая перепрыгнет через огонь, держась за руки, женится и проведет счастливую совместную жизнь.

Цветок папоротника – главный символ этого праздника. Считается, что он расцветает только раз в году – в ночь на Ивана Купала, а тот, кто ее найдет и сорвет, постигнет все древние мудрости и сможет пройти через все трудности.

Помимо традиций, праздник Ивана Купала предусматривал ряд запретов: