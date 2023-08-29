Ореховый Спас в 2023 году верующие отмечают 29 августа. Праздник также имеет название Хлебный Спас.

В этот период уже можно начинать собирать орехи, а также делать запасы на зиму. В церкви также святили орешки, а хозяюшки делали выпечку и делались ею с близкими и друзьями.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Ореховым Спасом в открытках, СМС и прозе, которые зарядят позитивом на целый день и напомнят о традициях важного праздника.

Поздравления с Ореховым Спасом в СМС

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Как скорлупка от ореха

Крепким будет пусть здоровье,

Счастья вам, добра и смеха,

Вместе с искренней любовью!

Спас ореховый стучится,

Открывайте ему двери.

Пусть все лучшее случится,

Если в Бога сильно верить!

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В этот светлый праздник, в Ореховый спас,

Поздравить хотим от всей души Вас!

Желаем здоровья Вам, большого достатка,

Успехов во всем, любви без остатка!

Путь солнце Вам всегда ярко светит

И будете Вы всех счастливей на свете!

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На Спас Ореховый желаю,

Чтобы Господь тебя хранил.

А небо пусть предоставляет

Для дней житейских много сил!

Судьбы пройдя все испытанья,

Большое счастье обрети.

И в глубину души бескрайней

Добро и радость ты впусти!

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С Ореховым Спасом вас, господа,

Пусть вкусной будет выпечка сегодня,

Пусть счастливы будете вы всегда,

Пусть богатыми будут ваши угодья!

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Улетают ласточки,

Покидают нас,

И пришел ореховый,

Третий самый Спас.

Караваи новые

Подавай на стол,

Встретим осень ласково,

Спас не зря пришел!

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Поздравления с Ореховым спасом в открытках

Поздравления с Ореховым спасом в прозе

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Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет сильную и крепкую, как орех, веру в вашу семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здоровья, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

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Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда иметь защиту от невзгод и бед, как орех, защищенный скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.

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С Хлебным Спасом поздравляю! Желаю благополучия, радостных известий, добрых людей на жизненном пути и здоровых детей. В такой светлый праздник хочется пожелать счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя.

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В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть ваше здоровье и здоровье родных будет крепким, как ореховая скорлупа. Пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и крепким. Любви, веры и взаимопонимания!

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Уже с 1 сентября украинцы будут отмечать церковные праздники по новому календарю. До конца года будет как минимум 3 праздника, которые уже будут отмечаться по новым датам — это Рождество, Покров и Николая Чудотворца.