Ореховый Спас в 2023 году верующие отмечают 29 августа. Праздник также имеет название Хлебный Спас.
В этот период уже можно начинать собирать орехи, а также делать запасы на зиму. В церкви также святили орешки, а хозяюшки делали выпечку и делались ею с близкими и друзьями.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Ореховым Спасом в открытках, СМС и прозе, которые зарядят позитивом на целый день и напомнят о традициях важного праздника.
Поздравления с Ореховым Спасом в СМС
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Как скорлупка от ореха
Крепким будет пусть здоровье,
Счастья вам, добра и смеха,
Вместе с искренней любовью!
Спас ореховый стучится,
Открывайте ему двери.
Пусть все лучшее случится,
Если в Бога сильно верить!
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В этот светлый праздник, в Ореховый спас,
Поздравить хотим от всей души Вас!
Желаем здоровья Вам, большого достатка,
Успехов во всем, любви без остатка!
Путь солнце Вам всегда ярко светит
И будете Вы всех счастливей на свете!
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На Спас Ореховый желаю,
Чтобы Господь тебя хранил.
А небо пусть предоставляет
Для дней житейских много сил!
Судьбы пройдя все испытанья,
Большое счастье обрети.
И в глубину души бескрайней
Добро и радость ты впусти!
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С Ореховым Спасом вас, господа,
Пусть вкусной будет выпечка сегодня,
Пусть счастливы будете вы всегда,
Пусть богатыми будут ваши угодья!
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Улетают ласточки,
Покидают нас,
И пришел ореховый,
Третий самый Спас.
Караваи новые
Подавай на стол,
Встретим осень ласково,
Спас не зря пришел!
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Поздравления с Ореховым спасом в открытках
Поздравления с Ореховым спасом в прозе
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Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет сильную и крепкую, как орех, веру в вашу семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здоровья, благодеяния, чистоты души и радости сердца.
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Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда иметь защиту от невзгод и бед, как орех, защищенный скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.
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С Хлебным Спасом поздравляю! Желаю благополучия, радостных известий, добрых людей на жизненном пути и здоровых детей. В такой светлый праздник хочется пожелать счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя.
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В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть ваше здоровье и здоровье родных будет крепким, как ореховая скорлупа. Пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и крепким. Любви, веры и взаимопонимания!
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Уже с 1 сентября украинцы будут отмечать церковные праздники по новому календарю. До конца года будет как минимум 3 праздника, которые уже будут отмечаться по новым датам — это Рождество, Покров и Николая Чудотворца.