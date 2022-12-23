Сочельник — важное событие, которое напоминает всему миру о рождении Христа. Этот праздник также имеет свои традиции, которые наши предки передавали из поколения в поколение.

Традиции на рождественский Сочельник — далее в материале.

Каждому верующему нужно подготовиться к великому празднику рождения Христа. Это нужно сделать как духовно, так и физически.

Сейчас смотрят

Поскольку Рождественский пост длится аж до 25 декабря или 7 января, то нужно соблюдать ограничения в пище. В преддверии праздника также принято готовить кутью и делиться ею со своими близкими.

Если до ночной литургии нет сил голодать — можно поесть, но не позже чем за 6 часов до богослужения. По окончании литургии священники выносят в центр храма свечу и поют тропарь Рождеству Христову.

Не только Новый год является причиной покупки красивой елки для дома — праздничное дерево должно присутствовать и на Рождество. Можно под елкой разместить вертеп, где родился Иисус. Не обойтись и без подарков — их принято дарить своим близким как знак любви.

Сочельник также тесно связан с благотворительностью — можно отдать свои вещи нуждающимся. Это важно, особенно в условиях войны, когда много украинцев вынуждены покидать свои дома.

Что касается кутьи, то ее можно готовить за день до Рождества, но есть сразу же не обязательно. На сочельник можно подавать до 12 постных блюд, а вот уже на Рождество — наслаждаться любимой пищей. О 12 блюдах на рождественский стол можно прочесть на Фактах ICTV.